Beachvolleyball-WM: Der Berliner Erdmann ist in Hamburg dabei

Jonathan Erdmann hatte nicht mit seinem WM-Start in Hamburg gerechnet. Nun ist der Berliner an der Seite von Sven Winter dabei.

Berlin. Die besten Zeiten von Jonathan Erdmann im Sand liegen schon ein paar Jährchen zurück, jetzt rückt der Berliner Routinier plötzlich noch einmal auf die ganz große Bühne. „Ich musste nicht lange überlegen“, berichtet der 31-Jährige über den Anruf seines einstigen Partners Thomas Kaczmarek, der nun zum Trainerteam des Duos Alexander Walkenhorst und Sven Winter gehört. Ob er bereit wäre, bei der Weltmeisterschaft der Beachvolleyballer ab diesem Freitag in Hamburg den an der Hand verletzten Walkenhorst zu ersetzen? „Es ist mir eine Ehre, die deutschen Farben zu vertreten“, antwortet Erdmann.

WM-Bronze in Polen sein größter Erfolg

Vor zehn Jahren hatte er in Stavanger/Norwegen erstmals eine WM bestritten, 2013 in Stare Jablonki/Polen mit Partner Kay Matysik seine Sternstunde erlebt und überraschend WM-Bronze gewonnen. Nur die Olympiasieger Jonas Reckermann und Julius Brink sowie Kjell Schneider (auch mit Brink) haben außerdem WM-Medaillen für Deutschlands Beach-Männer geholt. Danach wurde der Olympia-Neunte von London 2012 noch zweimal deutscher Meister mit Matysik. Das große Ziel, die Olympischen Spiele in Rio 2016, verpasste das langjährige Duo. Mit den folgenden Partnern verschwand Erdmann dann vom Radar der Bundestrainer und DVV-Sportdirektoren, tauchte nur noch auf den Siegerlisten der nationalen Tour auf.

„Das ist nicht richtig“, sagt Erdmann dazu, „ich habe auch weiter international gespielt mit unterschiedlichen Partnern, aber eben noch nicht wieder mit dem Erfolg von damals.“ So trat der 1,95 Meter große Profi, der einst in der Halle beim Bundesligisten Netzhoppers in Königs Wusterhausen gespielt hat, beim Welttour-Finale 2017 in Hamburg mit Armin Dollinger an. „Ich kenne also die Kulisse am Rothenbaum gut“, bemerkt Erdmann zum WM-Austragungsort 2019.

Winter ist eines der größten deutschen Talente

Sein Alltag am Olympiastützpunkt Berlin sieht mit Stammpartner Max Betzien so aus: „Zweimal am Tag Training und dann am Wochenende die Turniere. Das ist relativ langweilig, aber es macht mir immer noch Spaß“, berichtet Erdmann. Aus dieser Routine wurde er mit Kaczmareks Anruf herausgerissen: „Ich bin sofort nach Hamburg gefahren zu Sven Winter und wir haben mit dem gemeinsamen Training begonnen.“

Der 21 Jahre alte Abwehrspieler Winter zählt zu den Talenten, auf die der Deutsche Volleyball-Verband schon mit Blick auf Olympia 2024 setzt. „Für uns ist es wichtig, dass Sven bei der WM Erfahrungen sammeln kann“, sagt Männer-Bundestrainer Martin Olejnak. Für den elf Jahre älteren Erdmann wird seine fünfte WM-Teilnahme eine ganz spezielle: „In der Kürze der Zeit kann man nicht sagen, wohin es geht.“ Zumal das Interimsduo mit dem brasilianischen Topteam Pedro Solberg und Vitor Felipe, den Weltranglisten-Ersten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen und den Kubanern Gonzalez/Reyes eine Hammergruppe erwischt hat.

Mit Pechvogel Walkenhorst hat er telefoniert

Mit Pechvogel Walkenhorst, für den als 30-Jähriger der WM-Traum brutal geplatzt war, hat Erdmann telefoniert. „Schöner Mist für ihn“, sagt der Berliner: „Aber er hat es sportlich genommen und gesagt, Sven kann dann nur mit dir spielen.“ Die Familie aus Potsdam wird Erdmann wohl höchstens mal an einem Tag unterstützen können, andere Pläne waren schon gemacht. „Die WM hatten wir alle nicht auf den Schirm“, erklärt der WM-Dauerbrenner. Und er am wenigsten.