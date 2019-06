Ein kleines Wunder im Wasser

Berlin. Sie muss gleich wieder lachen, wenn sie an die Anfänge dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte denkt. „Wir haben ein bisschen rumgesponnen“, sagt Belén Vosseberg, und mit wir meint sie sich und ihren Freund Marko Stamm. Sie ist die Kapitänin der Wasserfreunde Spandau, er hat die gleiche Rolle bei den Männern des Vereins. Aber seit knapp einem Jahr hat der 30-Jährige noch eine weitere Funktion, nämlich die des Frauen-Trainers.

Das Double übertrifft alle Träume

Nach dem Aufstieg also haben sie orakelt, was wohl am Ende herausspringen könnte beim Abenteuer Wasserball-Bundesliga. „Wir dachten, wenn wir ganz hart trainieren, ist vielleicht der dritte oder vierte Platz drin“, erzählt Vosseberg. Nun ist Spandau am Sonntag durch einen 12:8-Sieg in Uerdingen im dritten Finale deutscher Meister geworden. Den Pokalsieg hat der Klub Anfang Mai gleich noch mitgenommen.

Dieses Double übertrifft alle Erwartungen, Hoffnungen, Träume. Noch nie ist Vergleichbares einem Aufsteiger gelungen. Dabei war es schon schwierig, überhaupt ein Team zusammenzubekommen, als die Vorbereitung auf die Saison begann. Neun der am Ende 22 Spielerinnen hatten zuvor noch gar nicht Wasserball gespielt. Einige waren immerhin sehr gute Schwimmerinnen.

Viele Fragezeichen in den Gesichtern

Es war ein Anfang am Nullpunkt für das Team um die Nationalspielerinnen Vosseberg und Jennifer Stiefel sowie die ebenfalls international erprobte Mariam Salloum. „Es gab beim Training viele Fragezeichen in den Gesichtern“, erzählt Stamm. Sowohl bei den Neuen als auch bei den Erfahrenen. Die einen fragten sich: Wie geht das? Die anderen: Wie soll das klappen?

Stamm sagte ihnen: „Wir sind Spandau 04. Wenn wir etwas machen, dann richtig.“ Das bedeutete: zwölf Mal in der Woche Training, „vier Mal Kraft, acht Mal Wasser“. Das erste Bundesligaspiel in Chemnitz endete unentschieden, die nächsten drei Partien gegen Hannover und Bochum sowie in Heidelberg gingen verloren. Aber die Leistungen wurden allmählich besser, die Arbeit zahlte sich aus. Erst recht, als im Januar mit der Brasilianerin Victoria Chamorro und der Japanerin Kana Hosoya zwei Nationalspielerinnen zum Team stießen.

Verstärkung aus Japan und Brasilien

Ein bisschen war das Glück, ein bisschen der gute Name des Vereins. Japan schickt seine Talente gern in die Welt zum Lernen. Die Wasserfreunde sind eine gute Adresse. Chamorro ist eine alte Bekannte von Jennifer Stiefel, beide spielten eine Zeit lang zusammen in Kalifornien. „Durch die Wechsel haben wir uns deutlich verstärkt“, sagt Stamm. Doch das Schönste, sagt Belén Vosseberg, war „zu sehen, wie alle anderen daran gewachsen sind, sich entwickelt und immer mehr verbessert haben, taktisch und technisch“. 13 Spiele in Folge gewannen die Berlinerinnen, kletterten vor dem Play-off auf Tabellenplatz zwei.

Das war nicht nur ein Verdienst der erfahrenen Spielerinnen. Für Melanie Friese zum Beispiel war Wasserball Neuland. Aber niemand schwimmt schneller als sie. Im Wasserball gibt es zu Beginn jedes Viertels ein Anschwimmen um den ersten Ballbesitz. Friese hat eine Bestzeit von 56 Sekunden über 100 Meter Freistil. Die Konkurrenz musste lernen: Das bedeutet vier Mal Ballbesitz für Spandau. Nur im ersten Spiel hat sie sich beim Losschwimmen mit dem Fuß im Netz verheddert, mangelnde Erfahrung, Nervosität vielleicht.

Alles andere als ein Zufallsprodukt

Außerdem half den Spandauerinnen ihre Arbeit unter professionellen Bedingungen. Nur in Uerdingen wird ähnlich hart trainiert. Was zur Folge hat, dass die Gegner besonders gegen Ende der Spiele häufig entkräftet untergingen. „Dieser Erfolg ist kein Zufallsprodukt“, sagt Vereinspräsident Hagen Stamm, der Vater von Marko, „man kann es nicht hoch genug bewerten, wie Trainer und Mannschaft gearbeitet haben und über sich hinausgewachsen sind.“

Allerdings basiert der Spandauer Erfolg auch darauf, dass Frauen-Wasserball bisher in Deutschland noch ein Schattendasein fristet. In anderen Sportarten wäre dieser schnelle Aufstieg kaum möglich gewesen. Hagen Stamm ist zuversichtlich, dass sich das ändert. Uerdingen bleibt ein starker Kontrahent, auch aus Hannover erwartet er zukünftig mehr Gegenwehr: „Waspo will alles haben, was wir haben und wird sich das nicht gefallen lassen.“

Erste Verstärkung kommt aus Hamburg

Am Sonntagabend wurde jedenfalls kräftig gefeiert im Vereinsheim „Alfreds“. Anfangs waren viele im Klub skeptisch gewesen, warum der 37-malige Männer-Meister Spandau 04 nun auch noch ein Frauenteam aufbaut. Der Saisonetat beträgt rund 30.000 Euro, das ist überschaubar gegenüber den 650.000 bis 700.000, die das Männer-Team kostet. Marko Stamm arbeitet ehrenamtlich, die Frauen, sagt sein Vater, „machen viel mit Lust und Liebe“.

Was nicht heißt, dass die Ambitionen klein wären. „Nächste Saison“, kündigt Marko Stamm an, „wollen wir in der Champions League mehr als nur mitspielen. Und wir wollen unsere beiden Titel verteidigen.“ Mit Nationalspielerin Lynn Krukenberg aus Hamburg steht schon ein Zugang fest, weitere sollen folgen. Das Märchen soll schließlich weitergehen.