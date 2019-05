Spandau 04 ist wieder die Nummer eins

Was gibt es Schöneres, als den Trainer am Ende der Saison ins Wasser zu schubsen? Die Wasserfreunde Spandau feierten so ihre Meisterschaft zum 37. Mal. Petar Kovacevic ließ es gern geschehen.

Berlin. Präsident Hagen Stamm persönlich brachte ein Tablett nach dem anderen mit frischgezapftem Bier in jene Ecke der Schwimmhalle Schöneberg, wo sich die Mannschaft der Wasserfreunde Spandau versammelt hatte. Einerseits erschöpft, andererseits durstig waren die Spieler, die soeben durch ein 12:8 (4:0, 3:4, 4:2, 1:2) über Waspo Hannover die deutsche Wasserball-Meisterschaft gewonnen hatten. Nach drei kräftezehrenden Finalspielen gegen den Titelverteidiger hatten sie es sich redlich verdient, mal etwas anderes zu schlucken als nur lauwarmes Chlorwasser.

Torwart Baksa zeigt Weltklassevorstellung

Zurückhaltend wie immer stand Trainer Petar Kovacevic dabei, der in seiner fünften Saison in Berlin zum vierten Mal Meister wurde. „Glücklich“, sei er darüber, dass die Serie mit 3:0 so klar ausgegangen war. Es sei der wichtigste Meistertitel seiner Zeit in Spandau, sagte der Franzose, „weil es der komplizierteste war. Wir hatten dieses Jahr so viele Verletzungsprobleme.“ Ein 10:9 am Mittwoch in Niedersachsens Landeshauptstadt hatte den Weg für die schnelle Serie geebnet, das 18:17 nach Fünf-Meter-Schießen am Sonnabend in Berlin einen Matchball gebracht.

„Was der liebe Gott uns noch nicht gegeben hat im Pokalfinale, das hat er uns im zweiten Spiel gegeben“, jubelte Laszlo Baksa, der Torwart der Wasserfreunde. Vor drei Wochen in Düsseldorf hatte Hannover den deutschen Cup nach Strafwürfen gewonnen. Waspo-Präsident Bernd Seidensticker hatte geprahlt: „Von den vielen Sieger-Bädern habe ich schon trockene Haut. Meine Tochter hat mir extra eine Creme geschenkt.“

Seidensticker behält Creme übrig

Wo er die sich jetzt hinschmiert, soll sein Geheimnis bleiben. Waspo-Trainer Carsten Seehafer, wie immer ein fairer Verlierer, ärgerte sich über die seiner Meinung nach unfair pfeifenden Schiedsrichter, was bei der Foulverteilung nachvollziehbar war. Er lobte aber anerkennend den Gegner: „Wer drei Spiele gewinnt, ist verdient Meister.“

Einen großen Anteil am dritten Sieg im dritten Endspiel hatte Baksa. Der Ungar wehrte gleich im ersten Viertel mehrere Bälle in Weltklassemanier ab, ließ den Konkurrenten erst gar nicht große Hoffnung schöpfen. Auf der anderen Seite parierte der deutsche Nationalkeeper Moritz Schenkel nur einen Ball in den ersten acht Minuten. Baksa gab jedes Lob aber sofort weiter: „Ich versuche immer, so zu halten, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber der Sieg heute war kein Glück.“ Sondern der Erfolg einer verschworenen Mannschaft.

Seit Wochen auf diesen Tag hintrainiert

Seit sieben Wochen, seit einer Champions-League-Niederlage in Szolnok/Ungarn, habe sein Team auf dieses Ziel hingearbeitet. „Wir haben jedes Wochenende trainiert, wir wollten unbedingt bereit sein“, sagte der Weltklasseschlussmann, „wir haben am Mittwochabend in Hannover gewonnen und am Donnerstag schon wieder mit Medizinbällen gearbeitet. Hier!“ Er zeigte auf das Becken. „Um 7.45 Uhr.“

Ohne Fleiß kein Preis also, kann man daraus schließen, womit Waspo keine Faulheit unterstellt werden soll. Im zweiten Viertel kamen sie wieder etwas heran, doch weiter verzweifelten sie an Baksa. Als Mateo Cuk zu Beginn des letzten Viertels zum 12:6 traf, waren Spiel und Meisterschaft entschieden.

Spannung ist gut für den Wasserball

Auch wenn Spandau sich jetzt diesen Titel zurückgeholt hat, „dorthin, wo er hingehört“ (Stamm): Beide Klubs sind jetzt schon eine ganze Weile ziemlich auf Augenhöhe und werden es der schönen Spannung wegen hoffentlich noch eine Weile bleiben. Hannover hat dreimal in Folge den Pokal gewonnen und dazu vergangenes Jahr sie Meisterschaft – so einen widerspenstigen Gegner hatten die Wasserfreunde noch nie.

Deshalb paarte sich die Freude des nun 37-maligen Meisters mit ein wenig Erleichterung. „Die deutsche Meisterschaft ist das Entscheidende in jeder Saison“, resümierte Stamm, „dadurch, dass wir sie gewonnen haben, ist es eine erfolgreiche, sonst wäre es eine unterirdische gewesen.“ So konnten sofort die roten T-Shirts übergestreift werden mit der Zahl 37 darauf. Dadurch schmeckte das Bier doppelt so gut.