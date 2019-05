Rhönradturnen: Wie ein Astronaut beim Raumflug

Isabel Pietro gehört zu den besten Rhönradturnerinnen in Deutschland. In ihrem Sport sind Körperspannung und ein gutes Raumgefühl gefragt.

Berlin. Wenn Isabel Pietro über ihren Sport spricht, dann muss sie meistens erst einmal erklären, was Rhönradfahren alles nicht ist. Mit Fahrradfahren in der Rhön, wie einige glauben, hat das Ganze nämlich rein gar nichts zu tun. Pietro verwendet deshalb auch lieber den Begriff Rhönradturnen, was die komplexen Übungen, welche die Sportler mit dem Rhönrad vollziehen, deutlich besser beschreibt. „Man bewegt sich nicht nur am Gerät, sondern das Gerät selbst bewegt sich ebenfalls“, sagt die 25-Jährige“ – ein bisschen wie die Zentrifugen, mit denen Astronauten ihren Raumflug simulieren. „Man muss also nicht nur sich selbst unter Kontrolle behalten, sondern auch das Rad. Das macht unsere Sportart so anspruchsvoll“, sagt Pietro.

Wichtig sind Körperspannung und ein gutes Raumgefühl

Gefragt sind Körperspannung sowie ein gutes Raumgefühl. Isabel Pietro gehört zu den besten Rhönradturnerinnen in Deutschland, doch selbst sie hat manchmal noch Probleme damit, sich zu orientieren. „Gerade wenn man neue Elemente übt, kann es schon vorkommen, dass man sich auf einmal ganz woanders in der Halle befindet, als man eigentlich dachte“, sagt sie. Eigentlich sollte ein Turner sein Gerät beherrschen, doch vor allem zu Beginn sei es fast immer andersherum, so die Neuköllnerin: „Da turnt das Rad mit dir und nicht umgekehrt.“

Die sportlichen Anfänge liegen im Geräteturnen

Pietro hat früher ganz klassisch Geräteturnen gemacht. Mit elf Jahren entdeckte sie dann das Rhönrad für sich. „Es ist ganz sicher ein Vorteil, wenn man vorher geturnt oder Trampolin gemacht hat, weil man dann schon eine gewisse Grundspannung und das nötige Körpergefühl mitbringt“, sagt sie. In den meisten Vereinen wird Rhönradturnen ohnehin erst ab sechs Jahren angeboten. Jüngere wären koordinativ gar nicht in der Lage, das Rad mit den zwei Stahlreifen zu kontrollieren, zudem gäbe es auch gar keines, das für sie passen würde. Es gibt Räder von 130 bis 245 Zentimeter Durchmesser, wobei sich die größeren für den Transport auseinanderschrauben lassen; sie wiegen zwischen 40 und 60 Kilo. Mindestens 1000 Euro kostet jedes Modell. Ein Preis, den sich viele Klubs schlicht nicht leisten können.

Deutschland ist die führende Nation im Rhönradturnen

Auch deshalb wird Rhönradturnen hierzulande nur von vergleichsweise wenigen Vereinen betrieben. Im internationalen Vergleich ist Deutschland trotzdem die führende Nation. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften gingen von 63 Medaillen 42 – davon 17 goldene – an Athleten aus dem Land, in dem der Sport 1925 auch erfunden wurde. Dabei stand bei allen Entscheidungen mindestens ein Deutscher auf dem Podest.

Die Spirale ist Pietros Lieblingsdisziplin

Das Niveau ist hoch, entsprechend umkämpft sind die Plätze im Nationalteam. Isabel Pietro wurde 2018 zwar deutsche Meisterin in den Disziplinen Musikkür und Spirale, doch bei der WM-Qualifikation waren bislang stets andere Turnerinnen besser. Die Spirale ist Pietros Lieblingsdisziplin. Das Rad bewegt sich dabei auf nur einem Reifen, es tellert wie bei einer Münze, wie die Profis sagen – und das in einem Neigungswinkel von teilweise weniger als 30 Grad. „Diese Disziplin ist sehr schwierig, aber wenn man den Bogen erst einmal raus hat, macht es Riesenspaß“, sagt Isabel Pietro.

Schlimme Verletzungen gibt es nur selten

Bei der Musikkür, auch als Geradeturnen bezeichnet, rollt das Rad dagegen auf beiden Reifen, was ein wenig an ein Hamsterrad erinnert. Als dritte Disziplin existiert außerdem der Sprung: Das Rad wird angeschoben, der Turner läuft hinterher und lässt sich vom Schwung auf das Rad ziehen, um dann aus der Grätsch-, Hock- oder Standposition einen Sprung auf die Matte zu vollziehen. Hierbei ist noch mehr als bei den beiden anderen Disziplinen besonderer Mut gefragt. Oft wird Isabel Pietro auch gefragt, ob man sich beim Rhönradturnen nicht die Finger einklemmt. Das könne schon vorkommen, sagt sie, schlimmere Verletzungen gebe es allerdings nur selten. Und so lerne man gewissermaßen auf die harte Tour, die Hand um den Reifen rechtzeitig zu öffnen, wenn der Boden kommt. „Jeder von uns hat das am Anfang seiner Karriere mindestens einmal erlebt“, sagt Pietro.

Ziel der Berlinerin ist die WM 2020 in New York

Das große Ziel der Berlinerin sind die nächsten Weltmeisterschaften 2020 in New York. Dafür trainiert sie momentan in Leverkusen, weil dort einige der besten Sportler und Trainer des Landes versammelt sind. Im Wettkampf startet sie aber nach wie vor für die Berliner Turnerschaft.

Training auf der Karibikinsel Curacao im Zirkus

Die Verbindungen in die Heimat sind weiterhin stark. Trotzdem zog es Pietro vor zwei Jahren in die Ferne. Sechs Monate lang ging sie auf Rhönrad-Weltreise. In Chicago, Mexiko, Australien, Japan sowie auf der Karibikinsel Curacao trainierte sie mit lokalen Athleten, die Vereine hatte sie vorab kontaktiert. „Alle waren sehr aufgeregt, dass eine Sportlerin aus der Rhönradnation Nummer eins zu ihnen kommt“, erzählt sie. Die Bedingungen waren teilweise improvisiert, auf Curacao etwa wurden die Räder noch selbst zusammengeschweißt. Trotzdem hat Pietro gerade von dieser Station besonders viel mitgenommen. Trainiert wurde dort nämlich im Zirkus, weshalb es noch mehr auf eine gute Show ankam, als sie es aus Deutschland gewohnt war. „Ich denke, davon kann ich auch zu Hause nur profitieren“, sagt sie. Es könnte der entscheidende Punkt sein, um sich den WM-Traum im nächsten Jahr endlich zu erfüllen.