Neuer Trainer für den FC Viktoria 1889

Der Berliner Regionalligist hat Benedetto Muzzicato verpflichtet. Der 40-Jährige begann seine Trainerlaufbahn aber nicht in Berlin.

Berlin. Der FC Viktoria 1889 hat Benedetto Muzzicato als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte der Verein auf seiner Webseite mit. Der 40-Jährige unterschrieb demnach beim Berliner Regionalligisten einen Zweijahresvertrag. Er folgt damit Interimstrainer Alexander Arsovic, der den Lichterfeldern als Co-Trainer erhalten bleibt. Sein Vertrag wurde um zwei Jahre verlängert.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Viktoria Berlin und auf die Zusammenarbeit mit Alex Arsovic und dem gesamten Staff. Unser Fokus wird vor allem darauf liegen, jeden Spieler besser zu machen und darüber hinaus den Verein bestmöglich nach außen zu präsentieren“, sagte Muzzicato.

Start der Karriere rund um Bremen

Seine Trainerkarriere begann 2011 in der Nähe von Bremen. Über die Jugend von Werder Bremen II sowie die Fünftligisten Oberneuland und TB Uphusen kam Muzzicato 2017 zum BSV Rehden in die Regionalliga Nord, wo das Team derzeit auf Rang acht liegt.

„Wir haben in etlichen Gesprächen das Gefühl entwickelt, dass Benedetto hervorragend zu Viktoria und zum Projekt passt“, sagte Sportdirektor Rocco Teichmann. „Wir gehen gemeinsam voller Vorfreude in die neue Spielzeit, wollen attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen, zudem möglichst vielen Talenten den Sprung in die Erste Mannschaft ermöglichen.“

Muzzicato wird seine Arbeit im Juli aufnehmen. Vorher steht für die Berliner Viktoria noch ein Großereignis an: Das Berliner Pokalfinale am 25. Mai im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark gegen Oberligist Tennis Borussia (10.30 Uhr/ARD).