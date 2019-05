Mit der Armbrust zum Oktoberfest

Wenn Jasmin Marchal mit ihrem Sportgerät um nationale Titel kämpft, tut sie das in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Berlin. Wenn Jasmin Marchal erzählt, dass sie in ihrer Freizeit gern zur Armbrust greift, dann denken die meisten an Ritterfeste und Rummel. Und so ganz falsch liegen sie damit nicht. Seit 1935 werden die nationalen Titelkämpfe im Armbrustschießen während des Münchener Oktoberfestes ausgetragen. „Das ist jedes Mal wieder ein Erlebnis. Eine solche Atmosphäre gibt es bei keiner anderen deutschen Meisterschaft“, sagt Marchal.

Laut schallt die Blasmusik durchs Festzelt, „da helfen auch keine Ohrstöpsel“, so die Rudowerin. Wenn die Besucher auf Bänken und Tischen tanzen, wackelt auch schon einmal der Boden. Was es natürlich nicht unbedingt leichter macht, die Zielscheibe zu treffen.

Männer und Frauen schießen auch gemeinsam

Es ist eine besondere Herausforderung, sich in all diesem Trubel trotzdem zu konzentrieren. Jasmin Marchal hat sie gemeistert. Vor zehn Jahren war sie das erste Mal dabei, seitdem startet sie regelmäßig bei deutschen Meisterschaften. Ihre beste Platzierung war bislang ein 17. Rang, wobei sie unter allen Frauen sogar die viertbeste war. Im 30-Meter-Wettkampf, ihrer Paradedisziplin, starten Männer und Frauen nämlich meist gemeinsam, nur auf der 10-Meter-Distanz gibt es eine getrennte Wertung.

Aus Berlin fahren meist nur zwei oder drei Athleten zu den deutschen Meisterschaften. Außer den Rudower Schützen bietet überhaupt nur noch ein weiterer Verein aus Spandau das Armbrustschießen als Wettkampfsport an. „Wir sind die Exoten unter den Schützen“, sagt Jasmin Marchal.

Das Sportgerät kostet viel Geld

Ein Grund sind die enormen Kosten: Eine Armbrust ist sehr teuer, mit 5000 Euro muss man schon rechnen. Auf den ersten Blick erinnert die Armbrust an ein Gewehr, auf das ein Querbogen montiert wurde. Auch die Schusstechnik ist dem Luftgewehrschießen sehr ähnlich, bloß dass anstelle von Kugeln mit Bolzen geschossen wird.

Anders als das Gewehr zählt die Armbrust rechtlich allerdings nicht als Waffe, sondern als Sportgerät, was durchaus zutreffend ist, schließlich ist die Bedienung äußerst anstrengend. Das Schwierigste ist das Spannen des Bogens. „Da braucht man ordentlich Muckis“, sagt Marchal. Sie hat erlebt, wie Konkurrenten ins Krankenhaus mussten, nachdem ihnen die bis zu neun Kilo schwere Armbrust beim Spannen entglitt und an den Kopf sprang. Sie selbst hatte bislang Glück: Außer einer gerissenen Hose ist der 31-Jährigen noch nichts passiert.

Das Anvisieren verlangt viel Konzentration

„Das Armbrustschießen ist die Königsdisziplin des Schießsports“, meint Jasmin Marchal. Die Schützen müssten nicht bloß zielen, sondern die Armbrust mithilfe der sogenannten Libelle, einer Art Wasserwaage, auch absolut gerade halten. Das Gerät sei sehr sensibel, jeder noch so kleine Fehler beim Abzug werde sofort bestraft.

In der Montur von Jasmin Marchal wird es ziemlich warm.

Foto: jörg Krauthöfer /Funke MedienGruppe

Weil der Bolzen langsamer fliegt als eine Kugel, müsse man zudem nach dem Abdrücken noch länger nachhalten, um nicht zu verreißen. „Wenn man das beherrscht, schießt man mit dem Luftgewehr später ganz locker“, sagt Marchal. Sie greift nebenbei auch zum Gewehr, wie überhaupt die meisten Armbrustschützen – es gibt so gut wie niemanden, der ausschließlich Armbrust schießt. Mit zwölf Jahren kam Jasmin Marchal in den Schützenverein ihrer Eltern, mit 16 probierte sie sich dann das erste Mal in ihrer jetzigen Lieblingsdisziplin.

Verzierungen mit Berliner Flagge und Orchideen

Anfangs war sie dort nicht wirklich erfolgreich, doch es machte ihr Spaß und so blieb sie dabei. Mit der Zeit wurde sie immer besser. Sie kaufte sich eine eigene Armbrust, die sie mit der Berliner Flagge, ihrer Unterschrift und einigen Orchideen farbenfroh verziert hat. „So etwas hat sonst niemand, damit steche ich bei Wettkämpfen immer hervor“, sagt sie. Sogar im bunten Treiben des Oktoberfestes.