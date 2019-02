Leichtathletik: Vorhang auf für Gina Lückenkemper

Berlin. Plötzlich liefen die Tränen. Die Bilder von ihrem großen Erfolg, die Erinnerungen an die Silbermedaille bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im vergangenen August in Berlin, sie ließen Gina Lückenkemper noch einmal alle Emotionen jenes Abends durchleben. „Ich hab das Video noch nicht oft angeschaut“, sagte die 22 Jahre alte Sprinterin am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Istaf Indoor (18 Uhr, Mercedes-Benz Arena und Livestream auf www.sportschau.de). „Ich war noch nicht bereit dazu.“

Vereinswechsel ging an die Nerven

Denn auf ihre „perfekte Saison 2018“ folgte erst einmal keine entspannende Trainingspause. Sondern die Suche nach einem neuen sportlichen Zuhause. Ein Ausrüsterwechsel bei ihrem Verein Bayer Leverkusen hatte die Neuorientierung ausgelöst. So landete Deutschlands schnellste Frau schließlich beim SCC Berlin. „Der Wechsel hat mir den letzten Nerv geraubt“, sagte Lückenkemper. Und ihr keine Zeit gelassen, das Erlebte zu verarbeiten. „Daher reagiere ich immer noch sehr emotional auf diese Aufnahmen.“

Hinter dem Lächeln der scheinbar immer gut gelaunten Sprinterin lässt sich erkennen, dass der Sprung in die Spitze der europäischen Leichtathletik Kraft gekostet hat. Kraft, die sich die Studentin aus Soest noch nicht zurückholen konnte. „Es wird oft unterschätzt, was der Leistungssport mit dem Kopf anrichten kann“, sagte Lückenkemper. Deshalb wird der Start beim Istaf auch ihr wohl einziger Auftritt in der Hallensaison sein. „Ich möchte meinem Kopf die Zeit geben, die er braucht, damit ich im Sommer wieder voll dabei bin.“

Die 60 Meter sind ihr eigentlich zu kurz

Doch das Event an diesem Freitag will sich Gina Lückenkemper nicht entgehen lassen. Obwohl die Athletin des SCC nicht als größter Fan der Hallensprintdistanz bekannt ist, der für sie zu kurzen 60 Meter. Das Istaf ist für sie etwas ganz Besonderes, fest eingeplant im Terminkalender. „Es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, Leichtathletik mit einem gewissen Showcharakter zu verbinden. Und die Tatsache, dass der Athlet, der gerade im Wettkampf aktiv ist, die volle Aufmerksamkeit der Halle kriegt“, schwärmt Lückenkemper. Denn die EM-Zweite passt perfekt in dieses Format, in diese Mischung aus Leistungssport und Unterhaltung. Die sie mit ihren ernsten Gedanken und kes­sen Sprüchen bedient.

In diesem Jahr ist es aber nicht nur der Eventcharakter, der Deutschlands Leichtathletin des Jahres reizt. Es soll für sie der Beginn eines neuen Kapitels werden, der Auftakt ihrer ganz eigenen Berlin-Geschichte. „Ich freue mich darauf, meinen Auftakt für den SCC in Berlin zu geben, dass ich den Berlinern etwas zurückgeben kann. Ich fühl mich mit dem Verein super wohl. Der Start macht die ganze Geschichte nochmal runder“, sagt Lückenkemper. Und auch die Stadt hat es ihr angetan. Doch bei all der Verbundenheit, ein Umzug nach Berlin steht erstmal nicht auf dem Plan. Deshalb genießt sie die Zeit, die ihr bleibt, wenn sie mal in der Hauptstadt ist – wie an diesem Wochenende zum Istaf Indoor.

Qualifikation für die WM in Doha ist das große Ziel

Dort ist es auch schon ihr insgesamt dritter Auftritt. 2017 reichte es für einen dritten Platz, im vergangenen Januar nach einem Stolperer am Start nur für den fünften Rang. Und auch in diesem Jahr weiß Lückenkemper nicht, was sie von sich erwarten kann. Ihr Trainer Uli Kunst und sie haben viel am Start gearbeitet, einiges umgestellt. „Da ist es schon eine Wundertüte, ob ich das im Wettkampf umsetzen kann“, sagt Lückenkemper. „Ich habe selbst noch absolut keinen Plan, in welche Richtung es gehen wird.“

Erstmal geradeaus. Und hoffentlich als Erste über die Ziellinie. Die Konkurrenz über die 60 Meter ist nicht so groß, als dass dieses Ziel utopisch wäre. Denn an ihren schnellen Beinen hat sich trotz anstrengender Winterpause und nervenzehrendem Vereinswechsel nichts geändert. Davon soll auch die deutsche 4x100-Meter-Staffel profitieren. Mit dem Sprint-Quartett startet Lückenkemper dann nämlich Mitte Mai in die Saison. Bei den World Relays in Yokohama, den inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften, soll die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Doha her (27. September bis 6. Oktober). Ein Ziel, das die Sprinterin auch für einen Einzelstart verfolgt. „Aber bis dahin ist noch so unglaublich viel Zeit“, sagt sie.

Ihr Pferd Picasso hilft ihr bei der Regeneration

Zeit, um sich endlich auszuruhen, um all das sacken zu lassen, was da im vergangenen Jahr auf sie eingeprasselt war. „Ich werde im März erstmal noch zwei Wochen Urlaub machen, um einfach mal gar nichts zu machen“, sagt Lückenkemper. Davor wird sie sich Hilfe bei Picasso suchen. Ihr Pferd helfe ihr dabei, komplett abzuschalten. „Wenn ich mit ihm unterwegs bin, kann ich total runterfahren. Das tut mir immer richtig gut“, erzählt die Studentin der Wirtschaftspsychologie.

Ein gutes Buch oder ein Hörbuch würden auch helfen. Und der Gedanke, dass der eigene Körper nicht immer hundert Prozent geben muss. „Man kann sich nicht jeden Tag fühlen wie Hulk“, sagt Lückenkemper. Und an genau solchen Tagen kann man sich ja dann an die Momente erinnern, an denen man doch die Superheldin war.