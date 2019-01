Sam Kendricks: Mehr Freund als Gegner

Berlin. Mit dem Attribut eines Ausnahmesportlers wird heutzutage ja oft etwas vorschnell umgegangen, aber auf Stabhochspringer Sam Kendricks trifft es ohne Frage zu. Sportlich ist der Amerikaner als Weltmeister und Sechs-Meter-Springer ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Es ist jedoch vor allem sein großmütiger Charakter, der ihn aus der Masse der anderen Athleten hervorstechen lässt.

Springer helfen sich schon mal mit Stäben aus

Natürlich will auch Sam Kendricks am Ende des Tages der Beste sein. Aber, so erzählte es sein schwedischer Kontrahent Armand Duplantis, im vergangenen Jahr Europameister in Berlin, in der „New York Times“: „Er will dich nicht schlagen, wenn du Probleme hast – er will dich nur besiegen, wenn du am besten bist. Er möchte, dass sich jeder gut macht.“ Kendricks selbst meinte gegenüber der Zeitung: „Was nützt der schönste Sieg, wenn man ihn nicht teilen kann?“

Im Wettkampf hat es manchmal den Anschein, als würde der Mann aus Mississippi die anderen Springer nicht als Kontrahenten wahrnehmen, sondern als seine Schützlinge. Das wird auch am Freitag beim Istaf Indoor in der Mercedes-Benz Arena wieder gut zu beobachten sein. Fast wie ein Trainer wirkt Kendricks auf seine Mitstreiter ein, gibt ihnen wertvolle Hinweise. Nun sind Stabhochspringer generell dafür bekannt, eine verschworene Gemeinschaft zu sein: Die besonderen Risiken einer Sportart, bei der sich die Sportler katapultartig bis zu sechs Meter hoch in die Luft befördern, schweißt eben zusammen. Es ist auch durchaus keine Seltenheit, dass sich Springer gegenseitig mit Stäben aushelfen, wenn etwa das Material eines Kollegen bei der Anreise verloren gegangen ist.

Der Oberleutnant wird in den USA als Held verehrt

Doch kaum jemand treibt die Kollegialität derart auf die Spitze wie Kendricks. „Für einige von den anderen Springern wirkte das anfangs vielleicht ein bisschen befremdlich. Aber es ist mir wirklich wichtig, dass ich mit den anderen gut befreundet bin und ihnen helfen kann“, sagt der 26-Jährige. Auch die Trainingstipps und die kleinen Herausforderungen, die er von Zeit zu Zeit auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht – etwa: Überquere mit einem kürzeren Stab in 20 Minuten zehn Mal hintereinander fünf Meter ohne Fehlversuch –, darf man deshalb durchaus so verstehen, dass es dem Weltmeister wichtig ist, dass seine Disziplin als Ganzes weiter vorankommt.

Mit seiner zurückhaltenden Art wird es Sam Kendricks trotz seiner spektakulären Disziplin wohl kaum zum neuen Superstar der Leichtathletik schaffen und damit zum Nachfolger von Sprinter Usain Bolt. Für diese Rolle sind andere, lautere Typen eher prädestiniert. Als Vorbild taugt der Amerikaner aber allemal. In seiner Heimat wird der Oberleutnant des US-Reserveheeres seit Olympia 2016 in Rio de Janeiro bereits als Held verehrt, nachdem er dort während der Qualifikation einen Sprung abgebrochen hatte, um der amerikanischen Nationalhymne zu lauschen, die in diesem Moment gerade für eine Landsfrau gespielt wurde.

WM-Titel in London als größter Triumph

Am Ende holte Kendricks die Bronzemedaille. Bei den Hallenweltmeisterschaften 2016 und 2018 gewann er jeweils Silber, doch sein größter Triumph war der WM-Titel 2017 in London. Auch im vergangenen Jahr war Kendricks mit fünf Erfolgen in der Diamond League der konstanteste Springer, wenngleich der Gesamtsieg aufgrund des etwas merkwürdigen Modus an einen anderen Athleten ging. Doch Kendricks lächelte den Frust einfach weg. „Dieses Leben so zu leben, wie ich es tue, war immer mein Traum. Daher werden Sie mich nie unglücklich sehen, wenn ich in einem anderen Land an den Start gehen darf“, sagt er.

Diese optimistische Grundeinstellung scheint ihn zu beflügeln. Bis Mittwoch war Kendricks der Weltjahresbeste (5,84 Meter), ehe ihn der Pole Piotr Lisek beim Springermeeting in Cottbus um einen Zentimeter übertrumpfte. Und Kendricks? Applaudierte fair und stellte sicher, dass das Publikum Lisek unterstützt. Beim Istaf Indoor werden sich die beiden erneut messen. Zudem geht mit Rio-Olympiasieger Thiago Braz da Silva (Brasilien) ein weiterer Sechs-Meter-Springer an den Start.

Erster Fingerzeig im WM-Jahr

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Raphael Holzdeppe. Dagegen hat Weltrekordler Renaud Lavillenie aus Frankreich seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt. Dennoch ist der Wettkampf in Berlin ein erster Fingerzeig, wer später auch bei der WM Ende September in Doha (Katar) ganz vorn landen kann. „Meine Natur und mein Respekt vor dem Sport werden auch dort wieder dafür sorgen, dass ich mein Bestes gebe, um Grenzen zu verschieben und meinen Titel zu verteidigen. Oder wenigstens sicherzugehen, dass der neue Weltmeister sich seinen Erfolg verdienen muss“, sagt Kendricks. Er mag anderen zwar den Sieg gönnen. Doch das heißt nicht, dass er es ihnen leicht macht.