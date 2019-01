Nach EM-Sturz: Sprinter Jakubczyk gibt Comeback

Berlin. Es war die kurioseste Szene der Leichtathletik-Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Berlin. Im Olympiastadion schien die deutsche Männer-Staffel über 4x100 Meter am 12. August einem sicheren Medaillengewinn entgegenzusteuern. Doch beim letzten Wechsel rutschte Schlussläufer Lucas Jakubczyk vom SCC Berlin weg, der Erfurter Julian Reus stürzte über ihn. Beide verletzten sich schwer. Aus der Traum vom Edelmetall. An diesem Freitag treten sie beim Istaf Indoor in der Mercedes-Benz Arena (18 Uhr) erstmals wieder gemeinsam an. Allerdings im Einzel.

Bei allen sechs Auflagen immer am Start

Der 33 Jahre alte Jakubczyk, der damit an jedem der sechs Hallen-Istafs teilgenommen hat, freut sich auf sein Comeback. „Eine bessere Stimmung gibt es nirgends“, sagte er, „falls die Leute mich nicht mehr erkennen, setze ich zur Not auch wieder einen Turban auf“, scherzte der Berliner. Nachdem der Medaillentraum bei der EM geplatzt war, lag Jakubczyk lange am Boden und humpelte schließlich mit einem Kopfverband, der wie ein Turban aussah, aus dem Olympiastadion. Der Sprinter hatte sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel, Schnitt- und Schürfwunden und leichte Prellungen zugezogen. Reus erlitt eine Schultereckgelenksprengung. Nun sind beide wieder fit. Die deutschen Top-Sprinter treffen über 60 Meter unter anderen auf den mehrfachen Europameister Churandy Martina (Niederlande) und den EM-Zweiten Reece Pres­cod aus Großbritannien.

Zu den Stars der Veranstaltung zählen im Hürdenlauf Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder, im Weitsprung Europameisterin Malaika Mihambo und Hallen-Weltmeisterin Ivana Spanovic sowie im Stabhochsprung Olympiasieger Thiago Braz da Silva, Weltmeister Sam Kendricks sowie die Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe und Pawel Wojciechowski. Wegen einer Verletzung abgesagt hat Renaud Lavillenie.

Auch Harting und Lückenkemper sind dabei

Im Mixed-Diskus-Wettbewerb ist Christoph Harting dabei, seine neue Klubkollegin Gina Lückenkemper bestreitet über 60 Meter ihr erstes Rennen für den SCC. Für das weltweit größte Leichtathletik-Hallenmeeting sind nach Mitteilung der Veranstalter bereits über 11.500 Karten verkauft.

( diw )