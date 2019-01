Heimatgefühle sind für Benedikt Swiatek Extra-Motivation

Berlin. Es gehört zu den Besonderheiten in der Hallenhockey-Bundesliga, dass die Viertelfinal-Duelle in jeder Saison wechseln. Die Vorrunde wird zunächst geografisch getrennt gespielt, in den Ligen Nord, Ost, West und Süd. Auf wen welche Staffel anschließend trifft, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. In dieser Saison müssen die Berliner Vereine gegen den Süden antreten. „Da habe ich wohl noch einmal Glück gehabt“, meint Benedikt Swiatek, der mit dem Berliner Hockey Club am Sonnabend (16 Uhr, Cole-Sports-Center) gegen den Münchner SC spielt.

Zum Glück nicht gleich gegen Rot-Weiß

Wäre es wie im Vorjahr gegen den Westen gegangen, hieße der Gegner jetzt Rot-Weiß Köln – und Swiatek stünde auf einmal vor der vertrackten Situation, seinen bisherigen Klub aus dem Wettbewerb schießen zu müssen. Noch in der Hinrunde der Feldsaison war der 25-Jährige für die Kölner aufgelaufen. Für die Hallenrunde wechselte er jedoch zum BHC, was im Hockey möglich ist, weil Feld- und Hallensaison als zwei unterschiedliche Wettbewerbe gehandhabt werden. Draußen dürfte er in dieser Spielzeit nicht mehr für Berlin in der Bundesliga spielen. Ob er deshalb nach Köln zurückkehrt oder stattdessen ein halbes Jahr aussetzt, hat er noch nicht entschieden.

Vier Jahre lang war er weg gewesen, holte in dieser Zeit mit Rot-Weiß 2016 die Meisterschaft auf dem Feld und ein Jahr später auch in der Halle. Der Klub ist einer der führenden Vereine im deutschen Hockey und hat ein regelrechtes Starensemble versammelt. „Ich hatte Lust, Titel zu gewinnen. Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen“, sagt er.

Erstmals spielt er mit seinem Bruder zusammen

Allerdings bringt die Rückkehr nach Berlin ebenfalls Vorteile: zum einen beruflich, kann Swiatek nun doch im familieneigenen Fensterbaubetrieb mitarbeiten, ganz besonders aber auf der emotionalen Ebene. „Es hat sich angefühlt, wie nach Hause zu kommen“, sagt er. Erstmals in seiner Karriere spielt er beim BHC jetzt auch mit seinem Bruder Jonas (28) zusammen, der 2017 aus Hamburg in die Hauptstadt zurückgekehrt war. Benedikt Swiatek hofft nun, dass sich der Wechsel auch sportlich auszahlt. In der Vorrunde konnte der BHC ohne seine beiden Nationalspieler Martin Häner und Martin Zwicker überzeugen. Die Mannschaft blieb in zehn Spielen ungeschlagen, schoss von allen Bundesligisten die meisten Tore und kassierte zudem die wenigsten Gegentreffer.

„Wir müssen uns vor niemandem verstecken“, meint Swiatek, der selbst 19 Mal getroffen hat. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Berliner gegen München den Einzug ins Final Four klar machen. Auch wenn dort dann womöglich doch noch ein Duell mit den Kölnern droht.

Ein Welthockeyspielerin ist auch dabei

Ebenfalls die Finalrunde erreichen wollen die BHC-Frauen, die am Sonnabend (13.30 Uhr, Cole-Sports-Center) gegen den TSV Mannheim mit Fanny Cihlar antreten. Die frühere Welthockeyspielerin und Olympiasiegerin von 2004 – damals noch unter ihrem Mädchennamen Rinne – hat in dieser Saison mit 38 Jahren ihr Comeback gefeiert. Auch die Zehlendorfer Wespen spielen als Staffelzweiter jeweils auswärts gegen Mannheim: die Männer beim TSV, die Frauen beim Mannheimer HC.