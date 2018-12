Mülders macht erst mal Pause

Berlin. Das große Abenteuer, das erst nach den Olympischen Spielen in Tokio enden sollte, war schon nach zehneinhalb Monaten vorbei. Jamilon Mülders ist nicht mehr Cheftrainer der chinesischen Hockeyspielerinnen. „Ich habe nach den Asienspielen in Indonesien um die Auflösung meines Vertrages gebeten“, erzählt der 42-Jährige, „die Belastung für meine Familie wäre in Zukunft noch größer geworden. Das wollte ich nicht.“ Seine Frau, die beiden kleinen sowie die beiden älteren Kinder waren in Deutschland geblieben. „Um sie werde ich mich jetzt kümmern, ausschließlich.“

Entscheidend war die Chance, viel Geld zu verdienen

Als Bundestrainer hatte er mit den deutschen Frauen 2016 in Rio Olympia-Bronze gewonnen. Danach kamen die Angebote der Chinesen, schließlich mit Erfolg. Sogar sein Trainerteam durfte er mitbringen. Der Verdienst sei entscheidend gewesen, gibt der Berliner zu, der 2002 als Spieler Weltmeister war. Er ist keine Ausnahme. Dem Ruf des Geldes folgten etwa im Bobsport Manuel Machata, bei den Bahnradfahrern Tim Zühlke oder in der Leichtathletik Dieter Kollark. Beträge nennt Mülders nicht. Aber dass er „mit dem Puffer, den ich gebildet habe“, jetzt sehr entspannt ein Sabbatical einlegen kann und nicht nach einem Job Ausschau hält, spricht für sich. Hockeytrainer sein will er vorerst nicht.

Zehn Jahre hatte er zuvor für den Deutschen Hockey-Bund (DHB) gearbeitet. Nicht nur des Kontostandes wegen sind beide Jobs nicht zu vergleichen. „China war sehr herausfordernd, aber auch eine tolle Erfahrung. Wir wurden gut behandelt“, berichtet Mülders. Manches hat ihm sehr gut gefallen, die überragende Ausstattung mit Material, die Trainingszentren, dass er etwas Chinesisch lernen konnte.

Endlich wieder viel Zeit für Training am Athleten

Aber am meisten hat er genossen, dass er mal wieder richtig Trainer sein konnte, nicht „Verwaltungs-Fachangestellter wie im deutschen Sportsystem“. Als Bundestrainer habe er sich um alles kümmern müssen, Hunderte E-Mails verschickt, an den DOSB, die Bundeswehr, Vereine, internationale Kollegen und Mitarbeiter, deutsche Trainerkollegen. War auf Tagungen und Fortbildungen. „Der geringste Teil war die Arbeit am Athleten. Das war in China genau andersrum. Und deshalb bin ich ja mal Trainer geworden.“

Es war aber nicht alles gut. „Die Chinesen sind in einer Art Dauertrainingsbetrieb“, stellte Mülders fest, „dass Athleten mal eine Ruhephase brauchen, damit können die wenig anfangen.“ Die Ressource Mensch werde zu wenig gewürdigt. Einmal wurde ein schon genehmigter Urlaub den Spielerinnen gestrichen, wie überhaupt des Öfteren kurzfristige Änderungen von einem Tag auf den anderen ihn ratlos zurückließen. „Aber ich konnte nichts dagegen tun“, sagt er, „und irgendwann denkt man sich: ist halt so hier.“

„Unfassbare Leidensfähigkeit der Mädchen“

Umso erstaunlicher war für ihn die „unfassbare Leidensfähigkeit der Mädchen. Die waren von allem unbeeindruckt.“ Inzwischen hat sein Team ohne ihn die Champions Trophy in Peking bestritten, landete auf Platz vier, hat dabei sogar die starken Argentinierinnen 2:0 besiegt. 15 der 18 Spielerinnen, die bei der Trophy eingesetzt wurden, waren noch von ihm ausgewählt worden. Und das meiste, was man im Training lernt, wird ja erst mit Zeitverzug sichtbar. „Ich glaube“, sagt Mülders, „dass wir in der kurzen Zeit doch viel bewegt haben.“