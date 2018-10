Spandau jagt die verlorenen Schätze

Evergreen: Spandaus Marko Stamm (l.) und Pere Estrany von Waspo Hannover werden auch am Ende dieser Saison vermutlich aufeinendertreffen

Hannover hat Spandau 04 alle Wasserball-Titel abgenommen. Die Berliner wollen sie zurück und erneut unter die acht Besten in Europa.

Berlin. Was so ein richtiger Spandauer Wasserfreund ist, der tut sich schwer, wenn er Jäger genannt wird. Schon wegen der Tradition. Seit 1979 waren die Berliner Wasserballer 36 Mal deutscher Meister und 31 Mal Pokalsieger. Aber in die neue Saison gehen sie nicht als nationaler Champion, das ist Waspo Hannover. Auch nicht als Pokalgewinner – wurde Hannover. Nicht mal als Supercupsieger: Hannover. „Dann muss man das wohl so sehen“, sagt Manager Peter Röhle, „dass wir der Jäger sind, weil wir letztes Jahr keine Titel gewonnen haben. Aber da wollen wir wieder hin.“ Ins Visier der Konkurrenz.

Ein Talent aus Georgien wurde verpflichtet

Dabei blicken die Spandauer gar nicht so missmutig zurück. „Wir hatten die erfolgreichste Saison, nur ohne Erfolg“, sinniert Mannschaftskapitän Marko Stamm. Für den 30-Jährigen und seine Generation war es etwas sehr Besonderes, das Finalturnier der acht besten europäischen Teams der Champions League in Genua erreicht zu haben. Jahrelang waren sie diesem Ziel hinterhergeschwommen. Groß verändert wurde das Team danach nicht, allein das georgische Talent Nika Shushiashvili (19) verpflichtet, ein Linkshänder. Spandau setzt darauf, dass das, was sich bisher schon gut eingespielt hat, immer besser harmoniert. „Wir wollen beweisen, dass es keine Ausnahme war, sondern dass wir wirklich zu den besten Acht gehören“, sagt Marko Stamm.

Das wird schwer und fängt an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Schwimmhalle Schöneberg) gleich mit einem Wegweiser an: Kroatiens Meister Jug Dubrovnik kommt. „Die müssen uns erst mal schlagen“, gibt sich Stamm selbstbewusst, „sie kennen unsere Heimstärke und werden uns nicht unterschätzen.“ Zur Berliner Achtergruppe gehören außerdem Titelverteidiger Olympia-cos Piräus, Mladost Zagreb, Jadran Split, Szolnoki Dozsa aus Ungarn, BPM Sport Management aus Italien sowie der deutsche Erzrivale Waspo Hannover.

Gastgeber Waspo macht die Aufgabe noch schwerer

Letzteres macht die ohnehin große Aufgabe noch komplizierter, weil die Niedersachsen in diesem und im nächsten Jahr Gastgeber des „Final Eight“ sind und automatisch qualifiziert, selbst wenn sie Gruppenletzter werden. Spandau muss Rang drei anstreben. Bangemachen gilt aber nicht, beharrt Röhle: „Wir entwickeln uns gut mit unserer jungen Mannschaft“, die er gleich in die Pflicht nimmt: „Die gute Leistung in Europa muss sie jetzt bestätigen.“

Nach wie vor setzt Hannover mehr auf ältere Spieler; mit Alex Giorgetti (30) wurde ein international erfahrener Italiener verpflichtet, der 2011 in Schanghai Weltmeister wurde und 2012 in London Olympiazweiter. „Waspo hat mit Sicherheit eine große Qualität“, erkennt Röhle an. Doch der Berliner Weg soll es bleiben, Talente zu entwickeln wie zuletzt Ben Reibel, Dennis Strelezkij (beide 21) oder jetzt Shushiashvili.

Erstes Aufeinandertreffen am 1. Dezember

Ob das reichen wird, um Hannover seine Titel streitig zu machen, darüber gibt es am 1. Dezember erste Erkenntnisse, wenn Waspo zum Punktspiel in Berlin antritt. Lange vorher beginnt aber die Bundesligasaison für Spandau am Sonnabend (16 Uhr, Schwimmhalle Schöneberg) gegen SVV Plauen. Stamm glaubt, beim letzten Anlauf seien er und seine Kollegen zu sehr von der Champions League abgelenkt gewesen. „Spielerisch haben wir die Klasse, uns die Titel zurückzuholen“, sagt er. Die Jagd hat schon begonnen.