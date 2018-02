Ein Bundestrainer, der das Reden anderen überlässt

Überblick schützt vor Jubel nicht: Xavier Reckinger verfolgt in der Max-Schmeling-Halle das Geschehen von der Tribüne aus. Er meint, so kann er den deutschen Frauen am besten helfen

Berlin. An der Zielsetzung für die Hallenhockey-WM haben die deutschen Frauen nie einen Zweifel gelassen. Die Gastgeber wollen in Berlin wieder ganz nach oben, nachdem sie vor drei Jahren den Titel an die Niederländerinnen hatten abgeben müssen. Ob es Gold wird, entscheidet sich am Wochenende. Am Sonnabendmittag spielt Deutschland im Viertelfinale zunächst gegen Polen (13.30 Uhr). Im Falle eines Sieges stünde in der Max-Schmeling-Halle noch am selben Abend das Halbfinale an. Die Männer stehen nach einem 3:0-Sieg gegen die Schweiz bereits in der Vorschlussrunde und treffen dort auf den Iran (16.30 Uhr/alle live bei Sport1).

Kleiner Dämpfer beim 2:2 gegen Australien

Zum Abschluss der Vorrunde reichte es für die deutschen Frauen gegen Australien nur zu einem 2:2. Für die K.o.-Runde kann etwas Beistand von oben also nicht schaden. Den bekommt das Team von jemandem, den man in seiner Funktion eher am Spielfeldrand vermuten würde. Stattdessen verfolgt Bundestrainer Xavier Reckinger die Auftritte seiner Mannschaft von einem Platz im Oberrang der Arena. Nur über ein Mikrofon ist der 33-Jährige mit seinen Kollegen auf der Bank verbunden.

Im Fußball wäre es undenkbar, dass Bundestrainer Joachim Löw sich als stiller Beobachter auf die Tribüne setzt und seinen Assistenten das Geschäft überlässt. Beim Hockey kommt so etwas häufiger vor, was daran liegt, dass es zwischen drinnen und draußen große Unterschiede gibt. Reckinger ist erfahren, bestritt auf dem Feld 328 Länderspiele für Belgien und nahm für sein Heimatland an zwei Olympischen Spielen teil, ehe er ins Traineramt wechselte.

Florian Keller vom BHC ist als Assistent dabei

In der Halle war er vorher aber nie als Coach tätig. Bei der WM trägt deshalb Akim Bouchouchi die Verantwortung, eigentlich U21-Trainer – er ist mit Hallenhockey groß geworden. Als zweiter Mann steht Florian Keller bereit, der in der Bundesliga sonst die Frauen des Berliner HC betreut.

Reckinger agiert im Hintergrund. Er führt Einzelgespräche mit den Spielerinnen und bringt sich ein, wenn ihm von oben etwas Wesentliches auffällt. Doch taktische Dinge überlässt er Bouchouchi und Keller, weil ihm die Expertise fehlt. "Ich finde es sehr ehrlich von ihm, das so zu machen", sagt Keller und betont: "Seine Autorität leidet darunter null." Nationalspielerin Nike Lorenz bestätigt das. "Wir wissen ja trotzdem, dass er da ist." Von der Tribüne aus habe Reckinger einen noch besseren Überblick.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio will er Deutsch können

Für den Traum vom Titel bringt sich jeder so ein, wie er kann. Für Xavier Reckinger heißt das, dass er in der fünfminütigen Halbzeitpause auch zur Plastiktüte greift und die Gesichtsmasken einsammelt, mit denen sich die Spielerinnen bei den Strafecken schützen. Die Ansprache ans Team übernehmen andere. "Die Pause ist eh so kurz, dass sowieso nicht jeder etwas sagen kann", meint Florian Keller.

Die Zurückhaltung hat noch einen anderen Grund. Vor dem Turnierstart verriet Reckinger, dass er sich mit der deutschen Sprache manchmal noch schwer tue, wenn viele Leute gleichzeitig auf ihn einreden. "Dann verstehe ich nicht alles", sagt er. Insgesamt macht der erste ausländische Bundestrainer in der Geschichte des Deutschen Hockey-Bundes aber große Fortschritte mit der neuen Sprache. Bei der Hallen-EM in Prag hielt er im Januar sogar seine erste Teambesprechung auf Deutsch. "Was auf Englisch zehn Minuten gebraucht hätte, dauerte so eine halbe Stunde", erzählt er. Bis zu den Olympischen Spielen 2020 will er mit seinen Spielerinnen fließend Deutsch sprechen. In Tokio wird er dann auch wieder selbst mit auf der Bank sitzen.