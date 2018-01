Herthaner ohne Angst vor Boll und Ovtcharov

Jan Hermann zählt in der ursprünglichen Tischtennis-Variante Clickball zu den besten Spielern des Landes. Sein Ziel: die WM in London.

Berlin. Jetzt also auch noch die Chinesen. Für Jan Herrmann ist es ein Ritterschlag, dass sich nun auch die weltbeste Tischtennisnation für eine Variante dieses Sports begeistert, die in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer populärer geworden ist. Die Rede ist von Clickball – Tischtennis in seiner ursprünglichsten Form. Mit einheitlichen Schlägern, die nur mit Sandpapier beklebt sind, so dass nicht das bessere Material darüber entscheidet, wer ein Spiel gewinnt, sondern ausschließlich Taktik, Talent und Präzision.

"Es adelt unsere Disziplin, dass jetzt auch China auf den Geschmack gekommen ist", meint Herrmann. Der Friedrichshainer zählt zu den besten Clickballspielern des Landes, seit er vor vier Jahren zum ersten Mal von dieser neuen Variante des Tischtennisspiels erfahren hatte. Zweimal schaffte er es bei Deutschen Meisterschaften unter die besten Acht.

Sein großes Ziel ist die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Das mit 100.000 Dollar dotierte Turnier findet traditionell Ende Januar in London im Alexandra Palace statt, dem "Ally Pally", organisiert übrigens vom gleichen Veranstalter, der dort auch die Darts-Weltmeisterschaft zelebriert. Schon 2015 fehlte Herrmann nicht viel, um nach London zu fliegen. Damals lag er im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft gegen den Titelverteidiger im entscheidenden dritten Satz 12:8 in Führung, gab das Spiel aber noch aus der Hand. Ähnlich knapp war es auch 2017.

Von Teamkollegen "The Rock" genannt

Jan Herrmann ist sich bewusst, dass er sich trotz dieser Erfolge nicht immer nur Freunde macht, wenn er beim Training wieder einmal zum Clickballschläger greift, während in der anderen Ecke der Turnhalle klassisch Tischtennis gespielt wird. "Das nervt die anderen manchmal schon", sagt der 46-Jährige, der von seinen Teamkollegen nur "The Rock" genannt wird, weil er nach einer verlorenen Wette einmal bei einem Turnier im Rock antrat – ein echter Hingucker.

Clickball hingegen ist etwas für die Ohren – zu überhören, ist der Sport jedenfalls nicht. Ohne Gummibelag auf den Schlägern gibt es bei jedem Schlag ein lautes Klick-Geräusch – daher auch der Name des Sports. Die fehlenden Beläge verändern das Spiel aber nicht nur akustisch. Denn im Tischtennis hat der Schlägerbelag mit den größten Einfluss darauf, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Rotation der Ball gespielt werden kann. Bei den Profis artet das mitunter zu einer regelrechten Materialschlacht aus. All das fällt beim Clickball weg. Dort herrscht absolute Waffengleichheit.

Die Folge: Auch unterklassige Spieler haben eine Chance. Jan Herrmann war zwar in seiner Jugend mehrfach DDR-Meister und schaffte es bis ins Junioren-Nationalteam, allerdings spielte Tischtennis im Osten keine große Rolle. Mittlerweile spielt er nur noch in der Oberliga für die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Trotzdem rechnet er sich beim Clickball sogar gegen Deutschlands beste Tischtennisspieler etwas aus: "Wenn sie vorher nicht extra trainieren, könnte ich wahrscheinlich selbst gegen Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov gewinnen", sagt er.

Sandpapier statt Hightech-Beläge

Clickball spiele sich einfach "komplett anders" als Tischtennis, erklärt der Berliner. Der wichtigste Unterschied: Mit dem Sandpapierbelag kann der Ball nicht angeschnitten werden – "es kommt deshalb vor allem darauf an, den Ball gut zu platzieren". Das verändert die Dynamik des Spiels. "Im Clickball gibt es meistens längere Ballwechsel, deshalb finde ich es auch anstrengender als Tischtennis", sagt Herrmann.

Ohne Rotation sind Aufschläge nur halb so gefährlich, der erste Rückschlag ist dagegen meist schon ein Angriffsschlag, anders als beim Tischtennis, wo der aufschlagende Spieler zunächst im Vorteil ist. Eine weitere Besonderheit ist der "Double Point", den jeder Spieler in einer Partie nur einmal einsetzen kann: Dabei besteht die Möglichkeit, bei eigenem Aufschlag gleich zwei Punkte zu erzielen. "Das ist ein strategisches Element, das für zusätzliche Spannung sorgt", sagt Herrmann.

Regulären Ligabetrieb gibt es in dieser Disziplin noch nicht – bisher spielt der Herthaner Clickball lediglich auf Turnieren. Auch die Meisterschaften werden nicht vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB), sondern privat organisiert. Ein Mann aus Erfurt, Jürgen Leu, hatte Clickball vor ein paar Jahren nach Deutschland gebracht, doch mittlerweile gibt Berlin bundesweit den Ton an. Bei den Meisterschaften 2017 stellte die Hauptstadt sogar das größte Kontingent.