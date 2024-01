Doha. Deutschlands beste Tischtennis-Spielerin Ying Han hat beim internationalen Turnier in Doha/Katar einen Riss der Achillessehne erlitten.

Die Weltranglisten-Achte wird deshalb mit Sicherheit die Team-WM im Februar und wahrscheinlich auch die Olympischen Spiele im Sommer verpassen. Das bestätigte die deutsche Bundestrainerin Tamara Boros nach einer ersten Untersuchung vor Ort.

„Das ist ein Schock“, sagte Boros. „Es tut mir unendlich leid für Ying, die so hart arbeitet und in einer fantastischen Form ist. Es wartet wahrscheinlich eine längere Auszeit auf Ying. Aber sie ist eine Kämpferin. Ich drücke ihr ganz fest die Daumen, dass ihr großes Ziel, die Olympischen Spiele in Paris, realisierbar bleiben.“

Die 40 Jahre alte Han ist seit Monaten die bestplatzierte Europäerin in der Tischtennis-Weltrangliste. Beim WTT-Turnier in Doha spielte sie in der zweiten Runde gegen Jeon Jihee aus Südkorea und lag im entscheidenden fünften Satz mit 7:2 in Führung, als sie bei einem Bewegungswechsel den Halt verlor und zu Boden fiel. „Beim Vorwärtslaufen hat Ying wohl eine kleine Unebenheit auf dem Boden bemerkt, kurz eine falsche Bewegung gemacht - dabei ist es passiert“, sagte Boros.

