Die Morgenpost berichtet ab sofort jeden Tag im Podcast „Von der Platte auf die Ohren“ über die Handball-EM. Die erste Folge im Video.

Die erste Handball-Europameisterschaft in Deutschland, 50.000 Zuschauer zum Auftakt in Düsseldorf und insgesamt eine Million Fans in den Arenen – dieses Turnier hälte so einige Premieren und Rekorde bereit.

Morgenpost-Sportredakteurin Inga Böddeling spricht in der ersten Folge des neuen Podcasts „Von der Platte auf die Ohren“ mit Handball-Nationalspieler und Füchse-Profi Paul Drux über die EM 2024, die großen Favoriten, die Überraschungsteams und den Modus.

Ab sofort jeden Morgen um 6 Uhr auf morgenpost.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Viel Spaß beim Reinhören und Zuschauen!