Die zweite Woche des Jahres steht bevor, und die Entwicklungen bei Hertha BSC und Union Berlin lassen aufhorchen. Zweitligist Hertha bereitet sich derzeit im Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde vor, die im Bestfall mit der Rückkehr ins Oberhaus enden soll. Sportredakteurin Inga Böddeling ist seit Sonntag mit dem Hauptstadtklub auf der iberischen Halbinsel, um der Mannschaft von Trainer Pal Dardai genau auf die Füße zu schauen.

Die Mannschaft arbeitet akribisch an ihrer Form, wie auch im Bericht aus Spanien zu sehen ist. Noch bis kommenden Sonntag bittet Coach Dardai seine Spieler in Spanien zum Training, Testspiele gegen den KV Mechelen (Mittwoch, 15 Uhr) und die Glasgow Rangers (Sonnabend, 16 Uhr) inklusive.

Bonucci offenbar vor Abgang bei Union Berlin

Bei Union Berlin kündigt sich das Ende eines Missverständnisses an. Leonardo Bonucci steht offenbar vor einem Wechsel vom Berliner Fußball-Bundesligisten in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Bonucci, erst zu Saisonbeginn von den Köpenickern verpflichtet, nachdem er beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin aussortiert worden war, hat die in ihn gesetzten Erwartungen zu selten erfüllen können.

