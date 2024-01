Heute sprechen Inga Böddeling und Michael Färber im Morgenpost Sportstübchen über den Trainingsauftakt von Union Berlin und Hertha BSC.

Das Jahr ist noch nicht mal drei Tage alt, da geht es bei Union Berlin und Hertha BSC schon wieder in die Vollen. Bundesligist Union absolvierte bereits die zweite Trainingseinheit des Jahres, Zweitligist Hertha BSC startete direkt am Mittwoch in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Die Voraussetzungen für beide Klubs können unterschiedlicher kaum sein. Bei Union hofft man, dass die Mannschaft so schnell wie möglich die Spielidee von Trainer Nenad Bjelica verinnerlicht für den Kampf um den Klassenerhalt. Die Zeit ist knapp, bereits am 13. Januar wartet mit dem Gastspiel beim SC Freiburg der Pflichtspielstart, nur sechs Tage später geht es bereits zum FSV Mainz 05, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.

Union Berlin testet gegen Bielefeld

Zuvor steht für die Köpenicker noch ein Testspiel gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld auf dem Programm. Anstoß ist in der Alten Försterei am Sonnabend um 15.30 Uhr. Rani Khedira könnte bei diesem einzigen Test im Rahmen der Vorbereitung fehlen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich bei einem Zweikampf an der linken Wade.

Bei Hertha wiederum freut man sich über die Rückkehr von Palko Dardai. Der Flügelspieler hat seine Verletzung am Sprunggelenk auskuriert. Der Hauptstadtklub liegt als Tabellensiebter nur sechs Punkte hinter der Aufstiegszone in Lauerstellung. Die direkte Rückkehr in die Bundesliga nach dem Abstieg im vergangenen Jahr ist also ein Thema in Westend.

Hertha BSC testet gegen Aue, Mechelen und Glasgow

Da die Mannschaft von Trainer Pal Dardai erst am 21. Januar mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Rückrunde startet, geht es vom 7. bis 14. Januar ins Trainingslager nach Spanien. Insgesamt sind drei Testspiele geplant: am 6. Januar gegen Drittligist Erzgebirge Aue sowie im Trainingslager gegen den belgischen Erstligisten KV Mechelen (10. Januar) und den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers (13. Januar).

