Berlin. Die Berliner Morgenpost verlost als Medienpartner des DHB 5 x 3 Tickets für die Berliner Spiele bei der Handball-EM im Januar.

Ab 11. Januar 2024 begrüßt Berlin die erste Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Erleben Sie das Top-Sportereignis live: Als Medienpartner verlost die Berliner Morgenpost je 3 Tagestickets für die Handball-EM-Spiele in Berlin am 11., 13., 14., 15. und 16. Januar in der Mercedes-Benz Arena.

Und so können Sie teilnehmen: Einfach unter morgenpost.de/verlosung das Teilnahmeformular ausfüllen und absenden. Hier erfahren Sie auch alles zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 07.01.2024, 23.59 Uhr. Wir drücken Ihnen die Daumen!