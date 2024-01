Innsbruck. Die Zeit der Wunderkinder scheint im Skispringen vorbei. Ein Grund: ein verändertes Regelwerk, das erfahrene Athleten begünstigt.

Zarte 18 Jahre alt war der diesjährige Vierschanzentournee-Gesamtführende Andreas Wellinger, als er 2014 in Sotschi sensationell Team-Olympiasieger mit Deutschland wurde. Die Geschichte des Skispringens ist reich an solchen Wunderkindern: Finnlands Toni Nieminen gewann 1992 mit 16 (!) die Vierschanzentournee und wurde danach Doppel-Olympiasieger. Sein Stern des ersten 200-Meter-Fliegers der Geschichte verglühte schnell, Nieminen rutschte in die Alkohol-Sucht und verkaufte seine Medaillen.

Auch sein Landsmann Matti Nykänen startete die wohl legendärste Karriere in der Geschichte des Flugsports schon mit 18 als Weltmeister im Raketentempo. Als der viermalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister nicht mehr so erfolgreich war, stürzte er komplett ab. Alkohol, Drogen, öffentlichen Strip-Einlagen und Messer-Attacken auf seine Ehefrau folgte der frühe Tod im Alter von 45.

Es ist also auch aus Sicht einer gesunden charakterlichen Entwicklung junger Sportler durchaus zu begrüßen, dass in diesen Tagen die Oldies den Flugsport dominieren – auch an diesem Mittwoch bei der dritten Tournee-Station in Innsbruck (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Wellinger ist in dieser Runde mit inzwischen 28 fast ein „Jungspund“, aber durch seine Verletzungen und das schwierige Comeback schon reich an wertvollen Erfahrungen. Auch die Podestkandidaten wie der österreichische Weltcup-Führende Stefan Kraft (30) und Karl Geiger (30) gehören schon zur Generation Ü30.

Es gibt weitere Beispiele: Pius Paschke schaffte in diesem Winter mit 33 sein erstes Weltcup-Podest und bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg seinen ersten Weltcup-Sieg. Er ist damit der älteste Skispringer der Geschichte, dem diese Premieren gelungen ist. Auch der Schweizer Gregor Deschwanden holte in diesem Winter mit 32 zum ersten Mal einen Weltcup-Podestplatz.

Nachdem Anfang des Jahrtausends wie im Fall Sven Hannawald schlimme Magersucht-Vorfälle das Image des Flugsports angekratzt hatten, wurde das Mindestgewicht schrittweise erhöht. Damit funktioniert das Motto „Leicht fliegt gut“ nicht mehr so gut wie früher, auch durch die engeren Skisprung-Anzüge ist deutlich mehr Absprung-Kraft und gefragt. Das bevorteilt trainingsältere Sportler und macht den Wunderkindern den direkten Flug in die Weltspitze fast unmöglich.

„Umso länger du trainierst, desto mehr Kraft hast du. Die können junge Springer noch gar nicht haben. Heutzutage braucht man diese Kraft beim Skispringen wieder viel mehr. In meiner Zeit mit den weiteren Anzügen war das anders. Ich konnte nicht aus dem Stand auf ein Hochhaus springen, aber ich konnte das halt mit meinem Fluggefühl mehr als ausgleichen“, bestätigt Hannawald. Leichtere Springer hätten früher deutlich bessere Karten gehabt. Durch die neuen Gewichtsregeln könnten älterer Springer länger „überleben“.

„Als ich vor elf Jahren in den Skisprung-Weltcup gekommen bin, durfte ich noch deutlich leichter sein. Das war gut für mich, weil ich von der Anlage ein sehr leichter und drahtiger Typ bin. Mit dem jetzigen Regelwerk hätte ich mich deutlich schwerer getan“, analysiert Karl Geiger. Dass man heutzutage schwerer sein müsse, sei eine „gute Entwicklung: Wir sind weit weg von der Magersucht, man isst gesund und normal.“

Stefan Kraft gehört zu den Routiniers im Skispringen. © DPA Images | Daniel Karmann

Pius Paschke. © AFP | Kerstin Joensson