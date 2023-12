Berlin. Herthas Jahr musste im Januar wie eine Naturkatastrophe starten, um im Dezember in einem völlig neuen Lebensgefühl zu enden.

Ich glaube, es ist so weit. Ich muss mit einer Tradition brechen. Zum Abschluss der Weihnachtstage wird im Hause Böddeling immer „Album – Bilder eines Jahres“, der Jahresrückblick im ZDF, geschaut. Weil 2023 aber so graumsam war, frage ich mich ernsthaft, ob ich mir das in den kommenden Jahren noch antun soll.