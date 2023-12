Berlin. Das Berliner Sechstagerennen sollte zum zweiten Mal halbiert werden. Doch die Mittel reichen diesmal nur für ein Wochenend-Programm.

Ganz wohl fühlt sich Valts Miltovics nicht mehr mit der altbekannten Bezeichnung. Schließlich trägt das Berliner Sechstagerennen seinen Namen, weil auf der Radrennbahn im Velodrom an sechs Tagen hintereinander um die Wette gefahren wird. Doch schon in diesem Jahr ließ sich das nicht mehr so darstellen. Die Veranstaltung wurde auf drei Tage halbiert. Auch 2024 sollte das beibehalten werden. Stattdessen aber wird lediglich noch an zwei Tagen gefahren werden.