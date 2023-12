Berlin. Die Berliner Morgenpost verlost als Medienpartner des DHB 30 x 2 Tickets für die Berliner Spiele bei der Handball-EM im Januar.

Nutzen Sie Ihre Chance und seien Sie live dabei, wenn die europäische Handball-Elite in Berlin zu Gast ist: Die Berliner Morgenpost verlost als Medienpartner des Deutschen Handballbundes (DHB) 30 x 2 Tickets für die EM-Partien der Gruppen A und D in der Mercedes-Benz Arena. Seien Sie mit etwas Glück, wenn die deutsche Nationalmannschaft, Frankreich, die Schweiz, Nordmazedonien, Norwegen, Slowenien, Polen und die Färöer in der Vorrunde gegeneinander antreten.