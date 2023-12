Berlin. Fußballer Winners Osawe hatte immer den Willen, sich zu verbessern. Beim Berliner AK wurde er optimal gefördert. Was das gebracht hat.

Zwischen den Feiertagen will Winners Osawe mal wieder rüber schlendern zum Poststadion. Ist ja nicht weit. Zehn Minuten zu Fuß vielleicht, von seinem Zuhause. Dann wird er Burak treffen und Neffi, seinen ersten Trainer. Als Geschenk soll er ein Trikot mitbringen mit seiner Unterschrift. Burak, der Jugendleiter vom Berliner Athletik Klub, hat ihn drum gebeten. Winners ist jetzt ein Star, zumindest einer im Werden. Die Öffentlichkeit kennt ihn, spätestens seit er mit der deutschen U17-Mannschaft vor einigen Wochen Weltmeister wurde. Weltmeister werden deutsche Fußballer gerade nicht so oft, also ist Winners etwas Besonders. So jedenfalls sehen sie das beim BAK. Sie sind stolz auf ihren Jungen. Ein Nationalspieler made in Berlin, groß geworden auf den Bolzplätzen von Moabit.