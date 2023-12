London. Erstmals ist ein deutsches Quintett bei einer WM am Start. Es geht darum, den Halbfinal-Einzug von Gabriel Clemens zu bestätigen: Die deutschen Darts-Profis gehen ambitioniert in das Turnier in London.

Die deutschen Darts-Profis sehen sich weiterhin kontinuierlich in einem sportlichen Aufschwung.

„Es ist natürlich eine tolle Entwicklung, die wir in Deutschland erleben. Es werden nicht nur mehr Spieler. Die sportlichen Erfolge werden auch mehr. Gaga (Clemens), Ricardo (Pietreczko) und Martin (Schindler) fahren tolle Erfolge ein. Das ist ein toller Prozess“, sagte Florian Hempel vor WM-Beginn der Deutschen Presse-Agentur. Neben Clemens, Pietreczko, Schindler und Hempel ist beim wichtigsten Turnier der Welt (15. Dezember bis 3. Januar) auch Dragutin Horvat dabei.

Selbstbewusster Pietreczko

Vor allem Senkrechtstarter Pietreczko, Spitzname Pikachu, äußert seine Ziele für die WM in London offensiv. „Ich fahre zum Turnier, um es zu gewinnen. Das haben 90 Prozent Spieler im Kopf. Man würde lügen, wenn man sagt: Ich fahre hin, um in der dritten Runde rauszufliegen. Man will immer gewinnen“, sagte Debütant Pietreczko, der es in der dritten Runde mit WM-Topfavorit Luke Humphries aus England zu tun bekommt.

WM-Halbfinalist Clemens gilt aus deutscher Sicht als ambitioniertester Anwärter im Alexandra Palace. „Der Ally Pally ist ein guter Ort für ihn, er hat dort Peter Wright geschlagen, große Erfolge geholt. Das wird er mitnehmen, das weiß er auch. Wer das Halbfinale von Clemens erwartet, erwartet zu viel. Es müsste schon sehr gut laufen, dass er bis ins Halbfinale kommen kann“, sagte Darts-Experte Elmar Paulke.

