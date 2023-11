Berliner Nachwuchsturnerin Mia Lietke (16) tot – Turner-Bund trauert

Berlin. Große Trauer bei den deutschen Turnern: Mit erst 16 Jahren ist Mia Lietke am vergangenen Donnerstag verstorben. Die Deutsche Juniorenmeisterin der Rhythmischen Sportgymnastik verstarb im schwäbischen Fellbach-Schmiden, wo sie am Stützpunkt der Nationalmannschaft trainierte und lebte. Die gebürtige Ulmerin war in Berlin sechs Jahre lang für den TSC aktiv. Die traurige Nachricht gab der Deutsche Turner-Bund am Montag per Pressemitteilung bekannt. Über die Ursache des unerwarteten Todes war zunächst bekannt.

Lietke war 2022 deutsche Juniorenmeisterin mit den Reifen und Vizemeisterin im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik geworden. In Berlin, wo ihre Familie mittlerweile lebt, wurde sie anschließend auch zur Nachwuchssportlerin des Monats gekürt. Trainiert wurde sie zeitweise von der ehemaligen Deutschen Meisterin Magdalena Brzeska. Laut Pressemitteilung des DTB war Mia Lietkes großes Ziel die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Der Turner-Bund attestierte ihr „Disziplin, Fleiß und Ehrgeiz“ und drückte seine tiefe Bestürzung über den unerwarteten Tod aus.

