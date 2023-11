Michael «Bully Boy» Smith führt die Weltrangliste seit seinem WM-Sieg an.

Darts-WM Darts-Weltmeister Smith geht als Nummer eins in die WM

London. Darts-Titelverteidiger Michael Smith geht als Nummer eins der Welt in die nächste WM. Der Engländer kann seit dem Achtelfinal-Aus des Niederländers Michael van Gerwen beim Grand Slam of Darts nicht mehr von Platz eins verdrängt werden, wie aus dem PDC-Ranking hervorgeht. „Bully Boy“ Smith führt das Ranking seit seinem WM-Titel im Januar dieses Jahres an.

Bei dem Turnier im Alexandra Palace in London eröffnet der 33-Jährige am 15. Dezember das Turnier. Van Gerwen hatte am späten Donnerstagabend überraschend mit 7:10 gegen den Australier Damon Heta verloren und damit letzte theoretische Chancen auf Rang eins eingebüßt.

Vor van Gerwen waren bereits Weltmeister Smith und die Weltklasseprofis Peter Wright (Schottland) und Gerwyn Price (Wales) aus dem Turnier geflogen. Als Nummer eins der Setzliste hat Smith den Vorteil, bis zum WM-Finale nicht gegen die Nummer zwei und drei der Welt spielen zu müssen. Das sind nach aktuellem Stand van Gerwen und Wright.

Die beiden deutschen Profis Gabriel Clemens und Martin Schindler werden bei der WM vom 15. Dezember bis zum 3. Januar ebenfalls gesetzt sein. Zudem wird Deutschland durch Ricardo Pietreczko und Dragutin Horvat vertreten.