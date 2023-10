DFB-Pokal heute live: RB Leipzig beim VfL Wolfsburg

Vier Spiele stehen am frühen Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. RB Leipzig vor schwerer Aufgabe.

Wolfsburg. Mit drei Bundesliga-Duellen startet der DFB-Pokal am Dienstag in seine zweite Runde. Dabei wartet auf Titelverteidiger RB Leipzig das schwere Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Der VfB Stuttgart empfängt Champions-League-Teilnehmer Union Berlin, der zuletzt zehn Pflichtspiele in Folge verlor. In Mönchengladbach kommt es nur drei Tage nach dem Bundesliga-Spiel erneut zum Wiedersehen der Borussia mit dem 1. FC Heidenheim.

DFB-Pokal heute live: Die Spiele ab 18 Uhr im Ticker

Spannung versprechen auch die weiteren Spiele wie etwa der alte Klassiker zwischen dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln, das Gastspiel des Hamburger SV beim Drittligisten Arminia Bielefeld oder das Duell der Zweitligisten FC St. Pauli und FC Schalke 04. Außerdem empfängt der FC 08 Homburg die SpVgg Greuther Fürth, der Zweitliga-Zweite Fortuna Düsseldorf reist zur SpVgg Unterhaching.