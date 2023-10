Champions-Wahl: Wer sind Berlins Sportler des Jahres?

Es gab in 2023 viele Titel und Top-Leistungen von Athleten und Teams. Jetzt wählt Berlin seine Besten. Gala am 2. Dezember im Estrel.

Berlin. Es wurden Titel gefeiert und Triumphe bejubelt, viele Athletinnen und Athleten brachten zudem glänzende Medaillen und Pokale von internationalen Wettkämpfen mit zurück nach Berlin. Dazu gesellten sich zahlreiche Top-Platzierungen und Rekorde. Nirgendwo anders gibt es solch eine Dichte an Spitzenleistungen wie in der Sporthauptstadt Berlin. Und damit eine sehr große Auswahl für die Champions-Wahl 2023.

Zum 45. Mal werden Berlins Champions augezeichnet

Bereits zum 45. Mal wählen die Berlinerinnen und Berliner ab diesem Freitag die Sportler und Sportlerinnen des Jahres, die mit Spitzenleistungen wieder einmal gezeigt haben, welchen Stellenwert der Sport in der Hauptstadt hat. Neben den Athletinnen und Athleten wird auch in den Kategorien Mannschaften sowie Trainer/Manager abgestimmt. Zum ersten Mal findet die Wahl in fünf statt bis bislang vier Kategorien statt. Aus einer Team-Wertung sind zwei geworden – unterteilt in Frauen- und Männermannschaften. Zur Wahl stehen in diesem Jahr in allen Kategorien jeweils zehn Kandidaten/Teams.

Zum ersten Mal nehmen bei der Champions-Wahl zudem auch Athletinnen und Athleten teil, die im Juni bei den Special Olympics World Games erfolgreich waren. So steht zum Beispiel die erst 16 Jahre alte Samantha Eckert zu Wahl, die bei den Weltspielen im Sommer in Berlin zweimal die Goldmedaille gewann. Oder auch der Freiwasserschwimmer Kai-Jürgen Pönisch, der sich einen kompletten Medaillensatz sicherte.

Die Auswahl in den fünf Kategorien ist vielfältig

Die Auswahl in den fünf Kategorien ist vielfältig, gab das Sportjahr 2023 auch ohne Olympische Spiele, dafür aber mit zahlreichen Welt- und Europameisterschaften viel Anlass zum Jubeln. Ebenso finden sich auf den Listen Namen, die bei den Champions-Wahlen in den Vorjahren triumphiert haben. So stehen die Vorjahressieger 1. FC Union und Trainer Urs Fischer ebenso zur Wahl wie Sprintstar Gina Lückenkemper und Ausnahme-Schwimmerin Elena Semechin.

Namhafte Kandidaten bei den Männern sind zudem Kanu-Weltmeister Tim Hecker sowie Leichtathlet Amanal Petros, dem mit neuartigen Carbon-Laufschuhen beim Berlin-Marathon die Verbesserung seines deutschen Rekords um gleich eineinhalb Minuten gelang.

In der Team-Wertung der Männer nimmt es der Champions-League-Teilnehmer und Fußball-Bundesligist Union Berlin mit den Berliner Basketball-Weltmeistern auf, die sich in Manila sensationell die WM-Krone aufgesetzt haben. Silbernen WM-Glanz versprühen die Berliner Eishockey-Vizeweltmeister.

Eine Bank, wenn es um nationale Titel geht, sind die BR Volleys als deutscher Meister und Pokalsieger. Die Handballer der Füchse Berlin konnten im Mai den Gewinn der European League bejubeln und sind auch jetzt in der Liga wieder top unterwegs. Nicht zu vergessen die Wasserfreunde Spandau 04, die mit ihrem 38. Meistertitel ihresgleichen suchen.

Zum ersten Mal gibt es bei den Teams eine reine Frauen-Wertung

Bei den Frauen-Teams konnten die Wasserballerinnen aus Spandau neben der deutschen Meisterschaft auch noch den Pokalsieg erringen, die gleichen Meriten verdienten sich die Tischtennis-Frauen vom TTC Eastside. Gar als Team-Weltmeisterinnen kehrten die Bogenschützinnen Michelle Kroppen und Charline Schwarz nach Berlin zurück. Ebenfalls nominiert ist der FC Viktoria Berlin, die Meisterinnen der Fußball-Regionalliga Nord.

Wer am Ende das Rennen um den Titel zum Champion 2023 macht, entscheiden die Berlinerinnen und Berliner wie in den Vorjahren gemeinsam mit einer Expertenjury – bestehend aus Medienpartnern, Vertretern der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts. Die Ergebnisse aus Publikumswahl und Expertenjury fließen zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis ein. Die Abstimmung der Sportler-Wahl, die es bereits seit 1979 gibt, läuft bis zum 19. November.

Die Champions werden auf der Gala im Hotel Estrel geehrt

Die Champions 2023 werden dann am Sonnabend, den 2. Dezember, im Rahmen der festlichen Champions-Gala im Hotel Estrel in Neukölln geehrt. Das Motto des Abends sind die Olympischen Spiele und Paralympics 2024 in Paris. Die rund 1500 Gäste, darunter auch zahlreiche aktive und ehemalige Spitzen-Sportler, erwartet ein hochklassiges Show-Programm, erlesene Speisen und Getränke. Kaufkarten (ab 139 Euro) sind erhältlich unter www.champions-berlin.de sowie telefonisch unter 030 30 111 86 11.

Gewählt werden kann online bei allen Medienpartnern und unter www.champions-berlin.de. Und alle Sport-Fans, die abstimmen, können auch Preise im Wert von über 10.000 Euro gewinnen – unter anderem Eintrittskarten und VIP-Tickets für Spiele zahlreicher Berliner Spitzen-Klubs und für Berliner Top-Events.