Elf Tore: Gidsel brilliert beim Erfolg der Füchse Berlin

Berlin. Mathias Gidsel stand vor der Bank und redete auf Nils Lichtlein ein, der gerade ein Stürmerfoul abgepfiffen bekommen hatte. Es war in diesem Moment kurz vor der Halbzeitpause noch nicht das Spiel des jungen Füchse-Regisseurs, aber Gott sei Dank war Gidsel ja da. Er beruhigte Lichtlein und streichelte ihm väterlich über den Kopf. Es würde ja schon alles gut werden, das schwang darin mit.

Überhaupt beschrieb das die Gesamtsituation aus Berliner Sicht an diesem Donnerstagabend ziemlich treffend: Gott sei Dank war Gidsel da, der Däne war ein Helfer in allen Lebenslagen und gab den 7143 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle eigentlich jederzeit das Gefühl, dass schon alles gut werden würde. Die Füchse Berlin schlugen die Rhein-Neckar Löwen am Ende souverän mit 38:32 (18:14). Mit 18:0 Punkten hat der Berliner Handball-Bundesligist nun den besten Start seiner Vereinsgeschichte perfekt gemacht.

Gidsel brillierte in allen Belangen

Gidsel war dabei schlichtweg in allen Belangen überragend. Er traf aus dem Durchbruch, er traf aus dem Rückraum. Er ging sogar höchstpersönlich aggressiv in den Gegenstoß, was ja sonst eher den Außenspielern überlassen wird. Aber es klappte halt einfach alles, und so sorgte der Halbrechte selbst auch in der Abwehr für ein paar Highlights. „Ein ganz großes Lob an seine Abwehrleistung heute“, sagte Siewert, „er wird ja sonst gerne mal so als Offensivkünstler gesehen, aber das war eine top Leistung von ihm heute!“

Und wenn Gidsel dann mal gerade nicht handballerisch brillierte, fand er dazu noch Zeit für Zwischenmenschliches wie die Aufbauarbeit mit Lichtlein oder in Pausen ein paar Späßchen mit Löwen-Star Juri Knorr. „Wir haben einfach unheimlich gute Laune, es ist unheimlich gute Stimmung im ganzen Verein momentan“, sagte der Däne im Nachgang der Partie mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Gidsel hängt seine Torquote nicht zu hoch

Gidsel führte sein Team Mitte der zweiten Halbzeit in einen Rausch, sodass das Ergebnis deutlich wurde und Coach Siewert noch durchwechseln konnte. Die Füchse brauchen in den kommenden Tagen auch jede Kraft, es stehen die Heimspiele gegen Chambéry (Dienstag in der European League) und die MT Melsungen bevor (Donnerstag). Mit elf Toren war Gidsel bester Schütze, er will das aber nicht überbewerten: „Ich habe dieses Jahr eine große Verantwortung und kriege viele Würfe, die nehme ich mir dann natürlich auch.“

Einen Wermutstropfen gab es allerdings noch: Mittelblocker Max Darj fiel nach zehn Minuten verletzt aus und kehrte nicht mehr auf den Platz zurück. Damit ist er der nächste Spieler auf der langen Verletztenliste der Berliner. Die ersten Anzeichen deuteten am Donnerstag aber nicht auf eine längere Ausfallzeit hin.

Die Füchse Berlin können dieses Jahr um Titel spielen

Doch es läuft halt einfach aktuell bei den Füchsen: So kam für Darj Marko Kopljar in die Partie, der erstmals in dieser Saison längere Spielanteile erhielt. Und Kopljar machte seine Sache wirklich gut, hatte Knorr über weite Strecken im Griff. „Es war nicht leicht, den Ausfall von Max zu verkraften. Deshalb ganz großen Respekt an die ganze Mannschaft“, bilanzierte Siewert.

So wird nun langsam gewiss, dass die Füchse dieses Jahr tatsächlich wieder um Titel spielen können. Das sah auch Gidsel so: „Wir sind dieses Jahr noch mehr eine Topmannschaft als letztes Jahr.

