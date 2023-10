Starbesetzung bei Frankfurter Tischtennis-Turnier

Olympiasieger Ma Long, Weltmeister Fan Zhendong (beide China) und 26 der aktuell 30 besten Spieler der Tischtennis-Weltrangliste werden Anfang November beim ersten deutschen WTT-Turnier in Frankfurt am Main dabei sein.

Von den deutschen Topspielern sind Einzel-Europameister Dang Qiu, der Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov sowie die Nationalspieler Patrick Franziska und Benedikt Duda direkt qualifiziert. Rekord-Europameister Timo Boll erhielt nach seinem verletzungsbedingten Rückfall in der Weltrangliste eine Wildcard.

Die lukrative Turnierserie World Table Tennis löste 2021 die World Tour ab, zu der auch jedes Jahr ein German-Open-Turnier gehörte. Vom 29. Oktober bis 5. November macht die WTT-Serie zum ersten Mal in Deutschland Station. Das Frankfurter Turnier ist mit 500.000 Dollar etwa doppelt so hoch dotiert wie die letzten German-Open-Wettbewerbe 2020 in Magdeburg und 2019 in Bremen.