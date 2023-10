DFB-Pokal: Union Berlin muss reisen, Heimspiel für Hertha

Berlin. Bundesligist Union Berlin muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart, aktuell Tabellenzweiter in dem Fußball-Oberhaus, antreten. Zweitligist Hertha BSC trifft im Olympiastadion auf Mainz 05, derzeit Schlusslicht in Liga eins. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund durch Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014.

Gespielt wird die zweite Runde am 31. Oktober/1. November. Das Finale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Die weiteren Partien der zweiten Runde:

Viktoria Köln – Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld – Hamburger SV

FC Homburg – SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Unterhaching – Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen – Bayer Leverkusen

1. FC Saarbrücken – Bayern München

FC St. Pauli – Schalke 04

1. FC Nürnberg – Hansa Rostock

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim

Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg

SC Freiburg – SC Paderborn

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Köln