Basketball: Die Weltmeister sind zurück in Deutschland

In Manila krönten sich die deutschen Basketballer sensationell mit dem Weltmeistertitel. Nun wird das DBB-Team in Frankfurt empfangen.

Frankfurt. Deutschlands Basketball-Weltmeister sind zurück in der Heimat. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder landete am Dienstagmorgen nach einem Zwischenstopp in Abu Dhabi am Frankfurter Flughafen. Andreas Obst und Johannes Thiemann posteten bei Instagram ein gemeinsames Foto kurz nach der Landung. „Wir sind zurück“, schrieben die beiden Nationalspieler dazu. Vom Flughafen geht es für die deutschen Basketballer direkt zu einem Empfang in der Zentrale des Hauptsponsors, der ING-Bank.

Deutschland hatte am Sonntag in Manila sensationell zum ersten Mal den WM-Titel gewonnen. Im Endspiel hatte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes mit 83:77 gegen Serbien durchgesetzt. Es war der größte Erfolg in der deutschen Basketball-Geschichte.