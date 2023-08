Kristina Timanowskajas neues Ziel ist Olympia 2024 in Paris

2021 floh Kristina Timanowskaja vor dem Regime in Belarus. Bei der Leichtathletik-WM in Budapest startete die Sprinterin nun für Polen.

Budapest. Die Nervosität war Kristina Timanowskaja anzumerken. Immer wieder strich sie sich vor ihrem 100-Meter-Vorlauf die Haare zurück und kontrollierte die Einstellung ihres Startblocks. Dann ging es los. Peng. Und peng, peng. Ein Fehlstart strapazierte ihre Nerven zusätzlich, dabei hatte eine britische Kontrahentin zuerst gezuckt. Zweiter Versuch. Diesmal ging alles glatt. Die polnische Sprinterin kam in 11,32 Sekunden ins Ziel. Anders als die 11,21 Sekunden von Gina Lückenkemper reichte diese Zeit nicht, um sich für das Halbfinale an diesem Montag zu qualifizieren. Trotzdem war sie bemerkenswert. Ihr Vorlaufstart bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest bedeutet Kristina Timanowskajas Rückkehr auf die internationale Wettkampfbühne. Nach etwas mehr als zwei Jahren.

Kristina Timanowskaja: Olympia-Flucht 2021

Am Samstag blieb die 26-Jährige nach ihrem Rennen noch eine Weile im Zieleinlauf stehen, nach vorne gebeugt, die Hände auf die Oberschenkel gestützt. Timanowskaja schaute sich die Bilder auf der Stadionleinwand an. Sah ihre Zeit, ihren Namen und die kleine weiß-rote polnische Flagge, die direkt daneben aufleuchtete. Vielleicht war das schon Teil der sportlichen Analyse, vielleicht wurde ihr aber auch bewusst, was dieses Rennen bedeutete.

2021, bei den Olympischen Spielen in Tokio, war Kristina Timanowskaja noch für ihr Heimatland Belarus angetreten. Die Sprinterin, sportlich international noch nicht in Erscheinung getreten, dominierte plötzlich die Schlagzeilen. Bei Instagram hatte sie sich kritisch über die Entscheidung der Trainer geäußert, die 100- und 200-Meter-Spezialistin in der 400-Meter-Staffel aufzustellen. Als ihr kurz darauf nahegelegt wurde, sie solle umgehend nach Minsk reisen, bat Timanowskaja die japanische Polizei am Flughafen um Hilfe. Sie richtete sich auch an das Internationale Olympische Komitee (IOC), hatte Angst um ihre Sicherheit. Angst vor dem, was mit ihr passieren würde, wenn sie zurückkehrte in das repressive Regime.

Seit dem gefälschten Wahlsieg 2020 von Präsident Alexander Lukaschenko geht die Regierung rigoros und brutal gegen Kritiker vor – auch gegen Sportler. Timanowskaja war sich ihrer Situation bewusst, also beschloss sie, sich abzusetzen. Mehrere Länder boten ein humanitäres Visum an. Über Wien flog sie nach Warschau. Seitdem lebt sie in Polen und baut sich ein neues Leben auf, während es in der belarussischen Öffentlichkeit Hass aus Kübeln regnet. „Marionette des feindlichen Auslands“, nannte etwa Lukaschenko sie.

Zwar war ihr Mann mit geflohen, doch den Rest ihrer Familie sieht Timanowskaja nur noch digital – zu groß ist die Sorge um die Sicherheit ihrer Angehörigen, wenn sie sich mit ihr, der Geächteten, träfen. Panikattacken hatte die junge Athletin, auch für den Sport musste sie sich erst wieder motivieren. Es gelang nach und nach. 2022 erhielt sie die polnische Staatsbürgerschaft, kurz vor der WM folgte vom Leichtathletik-Weltverband die Starterlaubnis für Polen.

In Budapest stand sie nun im weißen Trikot Polens vor den Mikrofonen. In Anlehnung an die Nationalflagge hatte sie ihre Finger knallrot lackiert. Um ihren Hals baumelte eine Kette, deren Anhänger die Umrisse Belarus‘ zeigte. Beides gehört zu ihr. Timanowskaja hatte immer betont, dass Belarus ihre Heimat sei, sie das Land liebe – ein Zurück wird es wegen des aktuellen Regimes nicht geben. Freiheitskämpfer in Belarus stilisieren sie zur Widerstandsfigur – dabei geht es ihr nur ums Laufen. Auf politische Aussagen lässt sie sich nicht ein. Gefragt nach ihrer Meinung zu Belarus, antwortete sie: „Nichts“. Und zu den Geschehnissen in Tokio? Da wird sie bestimmt: „Ich bin hier in Budapest, da will ich wirklich nicht über Tokio reden.“ Die Geschichte, so scheint es, hat sie in eine Schublade gepackt und so weit wie möglich nach hinten geschoben.

Stattdessen blickt sie nach vorne. Mehrfach betonte sie, wie glücklich sie sei, wieder internationale Wettkämpfe bestreiten zu dürfen. Ihr Start in Budapest? „Etwas ganz Besonderes.“ Sie ist „einfach glücklich, den Sport weiter ausleben zu können und mit dem polnischen Adler auf der Brust antreten zu können“. Sie parlierte in nahezu perfektem Polnisch, der belarussische Akzent war jedoch nicht zu überhören.

Kristina Timanowskaja hat einen sportlichen Neuanfang gestartet, unter den polnischen Athletinnen und Athleten viele Freunde gefunden. Zum belarussischen Team besteht kein Kontakt mehr – bewusst, denn Unterstützung von dort gab es damals keine. In der alten Heimat wäre ihre Karriere inzwischen beendet, glaubt die Sprinterin. Wegen der möglichen Sanktionen durch das Regime – aber auch, weil seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine Russland und Belarus von internationalen Leichtathletik-Wettkämpfen ausgeschlossen sind. In Polen konnte sich Timanowskaja entwickeln, unterbot auf ihrer Paradestrecke 200 Meter ihre Bestzeit. In Budapest tritt sie über diese Distanz noch an und hofft auf einen Einsatz mit der 100-Meter-Staffel.

Kristina Timanowkskaja Ziel: Olympia 2024

Immer wieder huscht ihr ein Lächeln über das Gesicht, doch ihr Blick bleiben wach. Sie hat gelernt, vorsichtig zu sein. Nur bei einem Thema beginnen ihre Augen zu funkeln: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Sie ist zuversichtlich, dort für Polen an den Start gehen zu dürfen. Mit der Staffel „kann es vielleicht eine Medaille werden“. Ein Lachen rutscht ihr raus. Kristina Timanowkskaja hat sich befreit.