Dieser Weltmeister ist die Zukunft der Füchse Berlin

Berlin. Es ist der traditionelle Auftakt in die neue Saison. Am Donnerstagabend stellten die Füchse Berlin auf der offiziellen Teampräsentation am Badeschiff der Arena Berlin ihre Mannschaft für die kommende Spielzeit in der Handball-Bundesliga vor. Mit den Zugängen Jerry Tollbring und Hakun West – und mit Nils Lichtlein.

Der 21-Jährige feierte mit der deutschen U21-Nationalmannschaft im Juni den WM-Titel, wurde zudem zum besten Spieler des Turniers gekrönt und verlängerte nun seinen Vertrag beim Berliner Bundesligisten bis 2026. Das alte Arbeitspapier des gebürtigen Regensburgers, der 2016 in die Talenteschmiede der Füchse gewechselt war, wäre im Sommer 2024 ausgelaufen.

Lichtlein soll auch Holm-Abgang auffangen

„Nils Lichtlein spielt in unserer Planung eine wesentliche Rolle und steht gerade am Anfang seiner Karriere“, erklärte Bob Hanning, der den Rückraumspieler in der Jugend selbst ausgebildet hat. „Mein Wunsch ist es, dass er sich für viele Jahre zum Gesicht der Füchse Berlin entwickelt.“

Hohe Erwartungen an den 1,83 Meter großen Linkshänder, der in der neuen Saison auch dabei helfen soll, die Lücke im Rückraum zu füllen, die Jacob Holm mit seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain hinterlassen hat. „Ich hoffe, dass er das Selbstvertrauen als wertvollster Spieler der U21-WM mit in die Saison transferiert“, erklärte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Füchse Berlin setzen weiter auf ihre Talente

Die Füchse setzen seit vielen Jahren auf ihre Jugendarbeit, die schon etliche Talente hervorgebracht hat. Neben Fabian Wiede und Füchse-Kapitän Paul Drux, die als Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Jaron Siewert vorangehen, hat sich in der vergangenen Saison auch Tim Freihöfer in die erste Reihe gespielt. Der Linksaußen soll weiterhin eine tragende Rolle beim European-League-Sieger spielen. Genau wie Lichtlein.

„Ich durfte meine ersten Schritte als Profi hier bei den Füchsen Berlin gehen und freue mich umso mehr, auch in den kommenden Jahren hier zu spielen“, erklärte Lichtlein, der vor allem mit seinen Leistungen bei den DHB-Junioren auch das Interesse der nationalen und internationalen Klub-Elite geweckt haben dürfte.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.