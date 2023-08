Union Berlin macht den ersten Schritt zum großen Traum

Robin Knoche eröffnete am Sonntag in Walldorf die Torejagd und traf zum 1:0 für Union Berlin.

Berlin. Urs Fischer saß auf einem weißen Plastikstuhl am Spielfeldrand im Konfettiregen. Zum Wiederanpfiff nach der Pause hatten die Fans von Union Berlin eine kleine Choreographie vorbereitet – mit Luftballons, Konfetti, Fahnen, vermeidbarer Pyrotechnik und einem Banner mit der Aufschrift „Den Grundstein legen für das große Ziel“.

Da sich der Köpenicker Fußball-Bundesligist gerade im beschaulichen Baden-Württemberg befand, um die zweite Runde des DFB-Pokals zu erreichen, ist davon auszugehen, dass sie bei Union vom Pokalfinale träumen, vom Endspiel, das am 25. Mai im Berliner Olympiastadion steigt. Quasi ein Heimspiel, wenn man bedenkt, dass der rot-weiße Hauptstadtklub dort auch seine Partien in der Champions League austragen wird.

Trainer Fischer testet wohl seine Startelf

Der erste Schritt dorthin ist jedenfalls gemacht. Mit 4:0 (3:0) setzte sich der Goliath aus Berlin am Sonntagabend gegen den David vom FC-Astoria Walldorf durch. Wir sind gut gestartet, aber hatten dann ein bisschen Mühe, weil die Boxbesetzung nicht ausreichend war“, erklärte Unions Trainer Fischer. „Es war daher wichtig, 1:0 in Führung zu gehen und dann das zweite und das dritte Tor nachlegen zu können. In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass die Mannschaft einen Gang runtergeschaltet hat, das hat mir nicht so gefallen. Aber am Schluss sind wir froh, eine Runde weiter zu sein.”

Obendrauf gab’s eine gelungene Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt am kommenden Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, DAZN). Deshalb wagte Unions Trainer Fischer gegen den Regionalligisten aus der Kurpfalz auch keine Experimente, wollte seine Startelf einspielen. Allerdings im eher ungewohnten 3-4-3, mit Sheraldo Becker, Kevin Behrens und Chelsea-Leihgabe David Fofana im Angriff.

Gosens vor Wechsel zu Union Berlin – Konkurrenz für Roussillon

Jerome Roussillon durfte wenig überraschend auf dem linken Flügel ran, der Franzose ist dort aktuell noch konkurrenzlos. Das könnte sich allerdings ändern, wenn die Köpenicker tatsächlich Robin Gosens in die Hauptstadt locken. Der Wechsel des deutschen Nationalspielers von Inter Mailand soll konkreter werden, dem Vernehmen nach will Union dafür 15 Millionen Euro nach Italien überweisen.

Sphären, die am Sonntag erst mal ganz weit weg waren. Fußball-Alltag vor 4500 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Sportpark. Da waren die Rollen klar verteilt. Hier der Viertligist aus Baden-Württemberg, der zum Saisonauftakt vergangenes Wochenende einen Punkt gegen die TSG Hoffenheim II geholt hatte. Da der Champions-League-Starter aus Köpenick, der um einen gelungenen Saisonstart bemüht war. Und seinem Favoritenstatus gerecht werden wollte.

Knoche legt mit Elfmeter zum 1:0 vor

Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten, die die Gastgeber um Kapitän Marcel Carl und Offensiv-Akteur Boubacar Barry für zwei aussichtsreiche Torchancen nutzten (9. und 25. Minute), machten die Berliner innerhalb von zwölf Minuten kurzen Prozess.

Erst verwandelte Abwehrchef Robin Knoche einen durchaus schmeichelhaften Elfmeter zum 1:0 (29.), dann vollstreckte Becker eine Flanke von Sturm-Partner Behrens zum 2:0 (38.) und schließlich zimmerte Diogo Leite den Ball aus gut zwölf Metern in den Winkel – 3:0 (41.) und das erste Tor des Innenverteidiger für Union.

Khedira mit bandagierter Wade in die Kabine

So deutlich wie das Ergebnis war der Klassenunterschied aber nicht. Walldorf hielt mit, forderte Frederik Rönnow im Tor der Köpenicker auch in der zweiten Hälfte (70./72.). Für den Ehrentreffer sollte es aber nicht reichen. Dafür erhöhte dann noch der eingewechselte Janik Haberer auf 4:0 (80.).

Unbeschadet durfte der Bundesligist die Rückreise nach Berlin trotzdem nicht antreten. In der 76. Minute bildeten sich Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Fischer. Rani Khedira war ohne Gegnereinwirkung weggeknickt, hielt sich die Wade, musste wenig später dick bandagiert ausgewechselt werden und humpelte direkt in die Kabine. Für ihn kam Alex Kral (77.).

Ein Ausfall des Mittelfeld-Regisseurs würde Union hart treffen. Noch aber bleibt eine Woche, um Khedira wieder fit zu bekommen. Und im Pokal? Da haben die Berliner den ersten von fünf Schritten gemacht, die es braucht, um im Finale zu stehen. Der Konfettiregen von Walldorf soll nicht der letzte in dieser Saison gewesen sein.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.