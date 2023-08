Favorit Simca Mille gewinnt Großen Preis von Berlin

11.200 Zuschauer verfolgen den Saisonhöhepunkt in Hoppegarten, der einen großen Sieg bereithielt. Viele Prominente auf der VIP-Tribüne.

Der französische Favorit Simca Mille hat am 13. August 2023 mit Jockey Alexis Pouchin den Westminster 133. Großen Preis von Berlin auf der Galopprennbahn in Hoppegarten gewonnen.

Berlin. Der französische Favorit Simca Mille hat den 133. Großen Preis von Berlin auf der Galopprennbahn in Hoppegarten gewonnen. Der vierjährige Hengst verwies nach 2400 Metern unter Jockey Alexis Pouchin den stark laufenden ehemaligen deutschen Derbysieger Sisfahan mit Lukas Delozier im Sattel auf Platz zwei. Dritter in der mit 155.000 Euro dotierten Prüfung wurde Assistent mit Jockey Thore Hammer-Hansen.

Simca Mille wird von Stephane Wattel in Deauville trainiert, für den Coach war es der bis dato größte Sieg der Karriere. Nach dem Rennen sagte der Trainer: „Das ist fantastisch für das Pferd, und für mich ist das nach 30 Jahren Trainertätigkeit mein erster Sieg in einem Gruppe I-Rennen. Das vor dieser tollen Kulisse hier in Berlin zu erreichen ist etwas ganz Besonderes.“

Wirtschaftssenatorin Giffey überreicht Siegerpokale

Unter den 11200 Zuschauern auf der Rennbahn in Hoppegarten tummelten sich auch wieder zahlreiche Prominente. Klaus Wowereit, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin, konnte gleich zweimal laut jubeln. Im fünften Rennen des Tages gab es für den SPD-Politiker einen Platz- und Sieg-Gewinn und im Hauptrennen strahlte Wowereit über den grandiosen Sieg von Jockey Pouchin auf Simca Mille.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey genoss das Blitzlichtgewitter der Fotografen. „Mal schauen, ob ich es heute noch zum Wettbüro schaffe“, scherzte Giffey angesichts des Presserummels. Später überreichte sie nach dem Hauptrennen zusammen mit Rennbahnbesitzer Gerhard Schöningh die Siegerpokale.

Schauspieler Florian Martens und Tochter Milla in Hoppegarten. Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services <p/>

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Viel Promis auf der VIP-Tribüne in Hoppegarten

Unter den zahlreichen Gästen auf der VIP-Tribüne: Jörg Woltmann, Chef der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin, Regisseur Volker Schlöndorff, Franz-Friedrich Prinz von Preussen und Schauspieler Florian Martens mit Tochter Milla.

Sänger Reiner Schöne genoss mit Sohn Emanuel das schöne Spätsommerwetter, ebenso Schauspielerin Eva Habermann und Fernsehmoderatorin Tanja Bülter. Der nächste Renntag in Hoppegarten findet am 16. September statt.