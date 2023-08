Insider: Nationalspieler Robin Gosens vor Wechsel von Inter Mailand zu Union

Berlin. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens soll kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin stehen. Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano sollen sich die Vereine bereits auf eine Ablöse von insgesamt 15 Millionen Euro geeinigt haben. Das hatte der Insider via Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben. Weder Gosens Noch-Arbeitgeber Inter Mailand noch Union bestätigten den Wechsel oder entsprechende Verhandlungen am Samstag.

Bereits im Juni war über einen möglichen Transfer des linken Verteidigers zu den Eisernen berichtet worden. Anschließend galt der 29-Jährige als heißer Kandidat beim VfL Wolfsburg. Für Union wäre eine Verpflichtung von Gosens ein Rekordtransfer. Einen aktuellen deutschen Nationalspieler holten die Berliner, die sich erstmals für die Champions League qualifiziert haben, bislang auch noch nicht.

Gosens für den Union-Flügel: Außenbahnspieler kommt angeblich für 15 Millionen Euro aus Italien

Gosens hat in seiner ungewöhnlichen Karriere bislang noch nie in der Bundesliga gespielt. 2017 war der Rheinländer von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch zu Inter führte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler - auch im gegen Manchester City (0:1) Ende Mai verlorenen Finale der Champions League.

Ein Wechsel zu Union würde sicherlich mehr Spielzeit bringen und die Chancen auf eine EM-Teilnahme für den bislang 16-fachen Nationalspieler erhöhen. Ins 3-3-2-2-System von Trainer Urs Fischer passt Gosens perfekt. Union sucht noch eine Verstärkung für die defensive, linke Außenbahn. Auf dieser Seite haben die Berliner derzeit nur Jérôme Roussillon im Kader.