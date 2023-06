Dieser Weltmeister hinterlässt eine Lücke bei den Füchsen Berlin

Berlin. Die Personalplanungen waren abgeschlossen bei den Füchsen Berlin. Zwei Zugänge für die kommende Saison, gut, vielleicht kommt noch ein Ersatz für den verletzten Paul Drux. Aber das war’s dann auch mit den Aktivitäten des Berliner Handball-Bundesligisten auf dem Transfermarkt. Bis sich Jacob Holm entschied, der Hauptstadt den Rücken zu kehren.

Wie die Füchse am Mittwoch mitteilten, wechselt der 27 Jahre alte Däne nach fünf Jahren in Berlin zu Paris Saint-Germain. Beim französischen Topklub hat Holm, der zur Saison 2018/19 von Ribe/Esbjerg kam, einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Die Füchse kassieren eine Ablösesumme, weil der Vertrag des Weltmeisters noch bis 2024 lief.

Füchse Berlin loten ihre Optionen aus

„Jacob hat uns über seine Wechselabsichten schon frühzeitig informiert. Ich bedauere den Abgang sehr und hätte mir gewünscht, dass er noch einige Jahre für die Füchse gespielt hätte“, erklärte Geschäftsführer Bob Hanning.

Sportvorstand Stefan Kretzschmar war also vorgewarnt und durchforstet den Markt schon nach einem adäquaten Ersatz für den Rückraumspieler, der sich die Position des Spielmachers mit Fabian Wiede geteilt hatte. „Wir haben ein paar Optionen“, so Hanning. „Handeln da aber ohne Not, das wird kein Schnellschuss.“

Nächster Karriereschritt beim französischen Serienmeister

Der Holm-Ersatz soll sich eben auch nahtlos in die Mannschaft einfügen, die in der kommenden Saison einen neuen Anlauf Richtung Champions League nimmt. Diesmal ohne Holm, der seine Zeit in Berlin nach 158 Spielen in der Bundesliga mit 573 Toren, 40 weiteren Treffer im DHB-Pokal und 235 Toren im Europapokal mit dem Triumph in der European League in diesem Jahr krönte.

„Ich bin sehr stolz darauf, fünf Jahre Teil dieses Vereins gewesen zu sein und das grüne Trikot der Füchse Berlin tragen durfte. Die Füchse sowie ihre Fans werden für immer einen großen Platz in meinem Handball-Herz behalten“, erklärte der Rechtshänder. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Holm in dieser Saison nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Auf einen ordentlichen Auftritt folgte der Schlendrian.

Beim französischen Serienmeister der vergangenen neun Jahre will der zweimalige Weltmeister den nächsten Karriereschritt machen. Zusammen mit seinen Landsmännern Jannick Green und Henrik Toft Hansen, die in dieser Saison Meisterschaft und Pokal gefeiert haben.

