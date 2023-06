Deutsche Hockey-Frauen feiern Erfolg gegen Neuseeland

Deutschlands Hockey-Frauen haben mit dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen in der ProLeague wieder den fünften Platz erobert. Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg gewann nach dem 0:5 gegen die Niederlande in Amsterdam gegen Neuseeland mit 3:1 (1:0).

Amsterdam. Deutschlands Hockey-Frauen haben mit dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen in der ProLeague wieder den fünften Platz erobert. Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg gewann nach dem 0:5 gegen die Niederlande in Amsterdam gegen Neuseeland mit 3:1 (1:0).

Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Hanna Granitzki (Club an der Alster) in der 2. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel, Sonja Zimmermann vom HC Blomendaal im Anschluss an eine Strafecke in der 40. Minute und Lena Micheel (49./UHC Hamburg).

Selin Oruz vom Düsseldorfer HC musste in der ersten Halbzeit nach einem Stockschlag ins Gesicht vom Feld. Die 26-Jährige hatte allerdings Glück, dass sie nach einer Strafecke noch ihre Schutzmaske trug. Oruz kehrte nach einer kurzen Pause wieder ins Team zurück.

In den nächsten beiden Spielen trifft Deutschland an diesem Montag erneut auf die Niederlande (19.40 Uhr) und am Mittwoch noch einmal auf Neuseeland (17.10 Uhr).