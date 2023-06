Tennis an der Hundekehle: Abschluss mit klarem Auftrag

Berlin. Die Bälle ruhten am Sonntagmittag noch, als einige Gesichter bereits Zufriedenheit verrieten. Wegen einer Woche mit tollem Tennis im Grunewald, wegen der guten Resonanz von Spielerinnen und WTA auf die infrastrukturellen Veränderungen auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß. Diese „haben das Turnier in vielen Bereichen weiterentwickelt“, sagte Veranstalter Edwin Weindorfer. Das würde dazu beitragen, dem Frauen-Event in Berlin eine langfristige Zukunft zu geben, über die man mit der Spielerinnen-Vereinigung WTA sprechen werde.

Schon parallel zum Finale zwischen Petra Kvitova (Tschechien) und Donna Vekic (Kroatien) unterhielt sich Weindorfer darüber mit WTA-Chef Steve Simon, der das Wochenende an der Hundekehle verbrachte. Er wurde Zeuge eines Kraftakts der Frauen, die am Sonnabend zwei Partien hatten absolvieren müssen nach dem Regenausfall am Freitag. Im Endspiel setzte sich schließlich Kvitova mit 6:2, 7:6 (8:6) durch und musste dabei vor allem im zweiten Satz gegen Vekic hart um den Sieg kämpfen.

Auch Turnierdirektorin Barbara Rittner war angetan nach einer intensiven Woche, in der die Witterungsbedingungen die Spielpläne mehrfach durcheinanderwirbelten. „Die Spielerinnen haben das gehalten, was sie versprochen haben. Es waren enge Matches“, sagte die 50-Jährige, die mit acht Frauen aus den Top Ten ein illustres Feld zusammenbringen konnte.

Turnier steht medial im Schatten der Special Olympics

Auf diese Ansammlung von Weltklasse ist auch Weindorfer stolz, der ein wenig damit haderte, medial im Schatten der parallel ausgetragenen Weltspiele der Special Olympics gestanden zu haben. Doch er hob die „gesellschaftliche Verantwortung“ hervor, um die es bei dieser Großveranstaltung gehe, und adressierte stattdessen einen Punkt, der ihn weit mehr stört.

Dieser bezieht sich ebenso auf die sportlichen Gegebenheiten. „Uns fehlt schon ein Zugpferd aus deutscher Sicht, das kann man nicht verheimlichen“, sagte Weindorfer. Zwar gelang Jule Niemeier (Dortmund) ein Überraschungserfolg gegen die Vorjahressiegerin Ons Jabeur (Tunesien). Doch in der zweiten Runde schied die 23-Jährige aus, wenn auch verletzt.

Lesen Sie auch:

Doppelter Einsatz ist kein Problem

Grünes Gras als Wirtschaftsfaktor

Um das Turnier noch interessanter für Besucher zu machen, das weiß der Veranstalter, sind erfolgreichere einheimische Spielerinnen unabdingbar. Deshalb klangen seine Worte wie ein Auftrag für Rittner, die ja auch Bundestrainerin ist. „Das ist die große Aufgabe in den nächsten Jahren, eine Spielerin heranzubringen. Ein Viertel- oder Semifinale mit deutscher Beteiligung wäre sehr wichtig“, so Weindorfer.

Bundestrainerin Rittner: Nachwuchs braucht noch etwas Zeit

Derartiges regelmäßig erleben zu können, ist derzeit aber eine vage Hoffnung. „Niemeier hat einmal mehr gezeigt, was in ihr steckt. Es fehlt aber die Konstanz“, sagte Rittner, die durchaus daran glaubt, bald wieder deutsche Talente in höheren Regionen der Weltrangliste finden zu können. Eine Spielerin wie Noma Noha Akugue (19, Hamburg), die Niemeier in der Qualifikation in Berlin unterlag, sieht die Turnierdirektorin auf einem ansprechenden Weg.

Doch der ist eher nicht schnell zurückzulegen. „Den Jüngeren würde ich gern noch etwas Zeit geben“, so Rittner, die aber auch klarstellte, dass es für die deutschen Frauen ein wichtiges Ziel sei, sich international besser zu positionieren: „Wir müssen wieder Spielerinnen in die Top 50 bringen.“ Das wäre der Zukunft des WTA-Turniers in Berlin definitiv am zuträglichsten.