Tennis: Doppelter Einsatz ist kein Problem

Donna Vekic aus Kroatien steht nach zwei aufreibenden Matches am Sonnabend erstmals in Berlin im Finale.

Berlin. Wer mit der Zeit geht, kann auch dem Wetter trotzen. Und das ist gut so, sonst hätte es beim Berliner WTA-Turnier nämlich durchaus erhebliche Probleme geben können. Denn nach dem großen Regen am Freitag kam am Sonnabend der große Stress. Sowohl die Viertel- als auch Halbfinals fanden an einem Tag statt, zwei Matches binnen weniger Stunden standen also für die besten Frauen auf dem Programm. Mit dem Ergebnis, dass Donna Vekic nun am Sonntag im Endspiel steht und dort auf Petra Kvitova trifft (15.30 Uhr, LTTC Rot-Weiß).

Eine Herausforderung stellen zwei Matches allemal dar, doch klingt das für die Athletinnen weniger bedrohlich als noch vor 20 Jahren. Das Tennis der Frauen hat sich verändert, auf vielen Ebenen. „Es ist im immer professioneller, immer komplexer geworden. Vor allem die Entwicklung im körperlichen Bereich ist rasant, überall holt man die paar Prozent raus“, sagt Barbara Rittner, die Turnierdirektorin, die einst selbst zu den Weltklassespielerinnen zählte.

Die Stunden im Kraftraum sind allgemein mehr geworden, die Arbeit an Ausdauer und Schnelligkeit ist intensiver. Zwei Auftritte am Tag lassen sich dadurch leichter bewerkstelligen. Ohne das Niveau im zweiten Spiel aufgrund physischer Defizite damit dramatisch zu senken. Gleichzeitig hat das bewusstere Trainingsregime die Konkurrenz härter und das Frauen-Tennis unberechenbarer gemacht. Was dem Sport zugutekommt.

Früher fingen Turniere erst im Viertelfinale richtig an

Heinz Günthardt erinnert sich mit einem Lächeln an die Zeiten, in denen er als Coach von Steffi Graf im Anschluss an Erstrundenmatches gleich noch einen Trainingsplatz gebucht hat, damit die einstige deutsche Spitzenspielerin überhaupt ein wenig Belastung verspürte. „Damals gingen Turniere erst ab dem Viertelfinale richtig los“, erzählt der Schweizer, der ebenfalls Spieler war und inzwischen das Frauenteam seines Heimatlandes betreut.

In dieser Funktion nimmt er neue Tendenzen sehr genau wahr. „Die Leistungsdichte ist wesentlich größer geworden. Auch die Nummer 200 der Welt hat heute die Möglichkeit, jemanden unter den ersten 50 zu schlagen, das war früher nicht der Fall“, sagt der 64-Jährige. Deshalb müsse inzwischen von der ersten Runde an ernsthaft gespielt werden. Denn anders als einst hat sich auch der mentale Aspekt gewandelt. „Die meisten Mädels gehen mit dem Gefühl in ein Turnier, sie können es gewinnen“, sagt Günthardt.

In Berlin scheitern die Favoritinnen schon früh

Dass vieles möglich ist inzwischen, verdeutlichten auch die Rasenduelle in Berlin. Lediglich drei von acht gesetzten Spielerinnen erreichten das Viertelfinale. Titelverteidigerin Ons Jabeur (Tunesien, Nummer sechs der Welt) musste sich bereits in Runde eins gegen die Qualifikantin Jule Niemeier (Dortmund) verabschieden. Die Weißrussin Aryna Sabalenka als Nummer zwei der Welt flog im Achtelfinale ebenso raus wie die Nummer drei Elena Rybakina aus Kasachstan.

Petra Kvitova zog als zweite Spielerin in das Finale von Berlin ein.

Als bestplatzierte Spielerin der Weltrangliste zog die Griechin Maria Sakkari (Nr. 8) in die Vorschlussrunde ein nach einem Sieg gegen die Tschechin Marketa Vondrousova am Vormittag (7:6, 6:1). Das Nachmittagsmatch gegen Vekic (Kroatien, Nr. 23), die sich zuvor gegen Elina Awanessjan (6:2, 7:6) durchgesetzt hatte, gestaltete sich für beide Gegnerinnen deutlich aufreibender. Was nicht allein daran lag, dass diese sich nichts schenkten.

Zwar schlugen sowohl Sakkari als auch Vekic immer wieder starke Bälle, die Kroatin beeindruckte damit vor allem im ersten Satz, den sie 6:4 gewann. Doch bereits dort deutete sich an, dass die Anstrengung in der zweiten Partie enorm ist. Die Aufschläge verloren mit zunehmender Spielzeit an Wucht, die Returns wurden wichtiger, die Ballwechsel für Rasenduelle länger als gewohnt. Viele Spiele wurden erst nach dem Einstand entschieden.

Donna Vekic trifft im Finale am Sonntag auf Petra Kvitova

Der zweite Satz forderte von den Kontrahentinnen viel Kampfgeist. Momente der Unkonzentriertheit wechselten sich mit überaus präzisen Schlägen ab. Letztlich nutzte Vekic den vierten Matchball im Tiebreak (10:8), setze sich mit 7:6 durch und wurde von den gut gefüllten Tribünen aus mit viel Beifall belohnt. „Ich bin sehr müde, aber auch sehr stolz. Ich stand fast vier Stunden auf dem Platz heute“, sagte Vekic: „Es waren beides sehr schwierige Matches.“

Anschließend trat auch Petra Kvitova zu ihrem zweiten Spiel des Tages an. Mittags hatte sich die Nummer neun der Welt aus Tschechien noch gegen Weltmeisterin Caroline Garcia (Frankreich, Nr. 4) mit 6:4, 7:6 (7:3) im Viertelfinale durchgesetzt. Am frühen Abend musste sie dann mit dem Nachteil leben, auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (Nr. 22) zu treffen. Die profitierte davon, dass ihre Landsfrau Veronika Kudermetova im Viertelfinale verletzungsbedingt nicht antreten konnte und war somit die frischeste Halbfinalistin an einem Tag, der einigen Frauen sehr viel abverlangte. „Das war schon ein bisschen im Kopf“, gab Kvitova zu.

Allerdings brachte das die mit 33 Jahren älteste Spielerin unter den Top Ten nicht aus der Ruhe. Kvitova gewann mit 6:3, 6:4 recht entspannt. „Das war ein harter Tag“, sagte sie: „Ich hoffe, dass ich morgen nicht zu kaputt bin.“ Vekic nahm ihren Physiotherapeuten in die Pflicht. „Wie gut ich spielen kann, hängt von der Massage ab“, sagte sie mit einem Lächeln, das habe sie schon ihm mitgeteilt.