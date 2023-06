Tennis: Lisickis starker Aufschlag reicht nicht beim Heimspiel

Sabine Lisicki überzeugt im Duell mit Weltmeisterin Caroline Garcia beim Turnier in Berlin, scheidet aber in der ersten Runde aus.

WTA-Turnier in Berlin

WTA-Turnier in Berlin Tennis: Lisickis starker Aufschlag reicht nicht aus

Berlin. Die Konzentration wurde immer schwieriger, deshalb warf Sabine Lisicki den Ball noch einmal hoch, fing ihn auf, warf ihn hoch, fing ihn auf. Doch damit konnte sie nichts mehr erzwingen, die Schläge wurden schwächer, der letzte Ball landete weit im Aus. Ein trotzdem beherzter Erstrunden-Auftritt beim WTA-Turnier in Berlin endete schließlich mit einem 6:7 (2:7), 3:6 gegen die Französin Caroline Garcia. „Es war ein Match auf Top-Niveau, aber sie hat in den entscheidenden Momenten einen Tick besser gespielt“, sagte Lisicki.

Nach dem durch den Regen tags zuvor hektischen Sonntag mit vielen Partien war der Montag recht ruhig. Lediglich drei Einzel fanden statt, bei denen sich unter anderem im tschechischen Duell die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova gegen Karolina Pliskova 6:3, 6:4 durchsetzte.

Zum Höhepunkt des Tages avancierte aus deutscher Sicht der Auftritt von Lisicki gegen Garcia. Beide hatten sich zuletzt gemeinsam auf Mallorca auf das Rasenturnier in Berlin vorbereitet. Vielleicht merkte die Nummer vier der Welt dort schon, dass die Form der Lokalmatadorin durchaus ansprechend ist. Wenn die Aufschläge funktionierten, gelangen der Berlinerin viele Punkte. Elf Asse halfen ihr, im ersten Satz recht mühelos zum 6:6 zu kommen. Im Tiebreak aber passte nicht mehr viel, 2:7 ging dieser verloren.

Niemeier und Siegemund sind am Dienstag dran

Der schwungvolle Start von Lisicki riss das Publikum mit. Reichlich Applaus begleitete die Schläge der 33-Jährigen, die vor zehn Jahren in Wimbledon im Finale stand und nun als Nummer 292 der Welt mit einer Wildcard ins Hauptfeld einzog. Auch der zweite Satz war umkämpft, Lisicki bekam immer größere Probleme, ihren Service durchzubringen. Beim Stand von 3:3 gelang der Weltmeisterin schließlich das entscheidende Break. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist immer schwierig, zu verlieren. Ich glaube aber, es war ein sehr gutes Match, in dem Kleinigkeiten entschieden haben“, so die Berlinerin. Solche Partien würden ihr helfen, sich nach schwierigen Jahren wieder besser zu positionieren.

Am Dienstag liegen die deutschen Hoffnungen in der ersten Runde auf Jule Niemeier (Dortmund) und Laura Siegemund (Filderstadt). Beide setzten sich in der Qualifikation durch, doch nun warten schwere Aufgaben. Vor allem für Niemeier, die auf Vorjahressiegerin Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 6 der Welt) trifft. Siegemund muss sich mit Anna Blinkova (Russland/Nr. 44) messen.