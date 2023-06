Tennis: Die Sonne scheint im Herzen

Regen prägt den ersten Tag des Tennis-Turniers in Berlin. Die Aussichten aber versprechen Sport auf höchstem Niveau an der Hundekehle.

Laura Siegemund schlägt am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde in Berlin auf.

Berlin. Barbara Rittner hätte mit ihrer Zeit etwas Besseres anzufangen gewusst. Denn parallel zu dem Termin, an dem sie letzte Vorab-Infos zum WTA-Turnier beim LTTC-Rot-Weiß geben sollte, liefen die ersten Partien der Qualifikation. Mit einheimischen Talenten, sogar einem rein deutschen Duell. Als Bundestrainerin ein Pflichttermin, der allerdings am Sonnabendmittag mit den Aufgaben der Turnierdirektorin kollidierte. Deswegen war Rittner „ein bisschen unruhig“, sie wollte Spiele sehen.

Als sie endlich durfte, währte das Vergnügen nur kurz. Der Regen prägte den ersten Tag des mit 850.000 US-Dollar dotierten Frauen-Turniers. Über Stunden konnte kein Tennisball über den Rasen fliegen. Lediglich drei Matches waren beendet, als neun hätten durch sein sollen. Es wurde ein langer Tag an der Hundekehle. Den Rittner mit einem Wunsch durchlebte: „Ich hoffe natürlich, dass sich die eine oder andere Deutsche durch die Qualifikation spielt.“

Gut möglich, denn der Sonnabend brachte zwei nationale Partien. Die erfahrene Laura Siegemund (35/Filderstadt) bezwang dabei die junge Ella Seidel (18/Hamburg) 6:4, 6:3 und trifft in der zweiten Quali-Runde am Sonntag auf Elina Awanessjan (20). Die Russin stand zuletzt in Paris in der vierten Runde, was zeigt, dass der Einzug in das Hauptfeld äußerst schwer ist in Berlin.

Acht der zehn besten Frauen der Welt sind in Berlin

Das stimmt Rittner positiv, denn es zeugt vom Niveau der Veranstaltung, das in diesem Jahr sogar höher sein sollte als im Vorjahr. Damals zogen einige Spitzenspielerinnen sehr kurzfristig noch zurück. Das ist nun ausgeblieben, acht der besten zehn Frauen der Welt treten also in Berlin an. „Das Turnier entwickelt sich“, sagt die Direktorin daher mit einigem Stolz. Lediglich die Polin Iga Swiatek als Nummer eins der Welt plante das Turnier nicht für sich ein. Die Amerikanerin verzichtete Jessica Pegula (Nr. 5) ebenso.

Die Bedingungen, mit der dritten Auflage des Turniers einen weiteren Schritt nach vorn zu vollziehen, sollten also gegeben sein. Nach gut 30.000 Besuchern im Vorjahr hoffen die Veranstalter nun auf etwa 40.000 Fans. „Wir kämpfen darum, wir geben unser Bestes“, sagt Rittner, die dennoch weiß, dass eine deutsche Topathletin, die sicher weit kommt, dem Interesse sehr guttun würde. Doch die gibt es nicht.

Berlinerin Papadakis scheitert in der Qualifikation

Dafür aber Spielerinnen, die in Berlin ihr Potenzial zeigen wollen und davon reichlich besitzen. Wie Cori Gauff (19) etwa, die Amerikanerin stand 2022 im Halbfinale. „Das Ziel ist es natürlich, das Turnier zu gewinnen“, sagte die Nummer sieben der Welt am Sonnabend. Hauptsächlich aber geht es ihr wie vielen der gesetzten Profis darum, sich so gut wie möglich für den Rasen-Klassiker in Wimbledon zu präparieren.

Für die deutschen Frauen, bis auf die mit einer Hauptfeld-Wildcard ausgestatteten Berlinerin Sabine Lisicki, lautet das Ziel dagegen, nach der feierlichen Eröffnung am Sonntag im Beisein des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) überhaupt noch im Turnier zu sein. Für die Berlinerin Lena Papadakis (24) war dieser Traum gegen Polina Kudermetowa schnell vorüber beim 4:6, 0:6, das am frühen Abend nach dem Regen kam.