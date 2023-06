WTA-Turnier in Berlin

Sabine Lisicki muss sich beim WTA-Turnier in Berlin nicht durch die Qualifikation kämpfen.

Sabine Lisicki ist per Wildcard als einzige deutsche Spielerin fest in der ersten Runde in Berlin dabei. Ein Geschenk zum Jubiläum.