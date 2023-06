Eisbären Berlin haben ihr neues Team beisammen

Berlin. Obwohl die Eisbären Berlin die eine oder andere Überraschung präsentierten in den vergangenen Wochen, das vorerst letzte Puzzleteil im neuen Kader war länger schon ein offenes Geheimnis. Am Dienstag nun gab der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Verpflichtung von Torhüter Jake Hildebrand bekannt. Der 29-Jährige wechselt von Liga-Konkurrent Frankfurt in die Hauptstadt.

Der US-Amerikaner soll wieder die Erfahrung ins Berliner Torwartspiel bringen, die vergangene Saison mit Tobias Ancicka (21) und Juho Markkanen (21) in wichtigen Situationen fehlte und zum Verpassen des Play-offs sowie der schwächsten Saison seit über 20 Jahren beitrug. Zwar erscheint Hildebrand, der bisher nur eine Saison mit Erstliga-Einsätzen (DEL) und in Nordamerika lediglich drei Zweitliga-Spiele aufweisen kann, nicht als ganz großes Kaliber. Doch er zeigte viel Konstanz in Frankfurt, wo er 52 Partien absolvierte in der Vorsaison.

Eisbären Berlin vergeben die neuen Ausländerlizenz

Gemeinsam mit den Talenten Nikita Quapp (20) und Jonas Stettmer (21), der sogar schon DEL-Finaleinsätze verbuchte, hoffen die Eisbären auf eine zukunftsfähige Kombination im Tor. Hildebrand habe „sein Können unter Beweis gestellt. Er bleibt stets ruhig und hat sehr starke Reflexe“, sagt Eisbären-Sportchef Stéphane Richer, der sein Team für die neue Saison nun beisammen hat.

Neun Ausländerlizenzen sind vergeben, zwei Lizenzen sollen offen bleiben, um in der laufenden Spielzeit reagieren zu können. Die Vorbereitung der Eisbären darauf beginnt Anfang August und umfasst insgesamt sieben Testspiele. Eines davon wird auch in Berlin stattfinden (27. August gegen Sparta Prag), alle anderen Partien sind auswärts. Am 14. September beginnt dann die Saison in der DEL.

