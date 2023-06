Vom Rücken ins Glück: TuS Makkabi schreibt Geschichte

Berlin. Lukas Noack drehte sich ungläubig um. Der Abwehrspieler von Sparta Lichtenberg wollte noch mal jenes Unglück bestätigt wissen, für das er eigentlich schon Gewissheit hatte. Nach einem Freistoß war das runde Leder doch tatsächlich vom Lattenkreuz an seinen Rücken geplumpst, um von dort aus dann ins eigene Tor zu trudeln.

Jene 118. Spielminute markierte am Sonnabendnachmittag die Entscheidung im Finale des Berliner Landespokals zugunsten von TuS Makkabi. Aus Sicht von Pechvogel Noack und seinen Mannschaftskollegen vom Berliner Meister Sparta Lichtenberg hätte das Verpassen des Doubles kaum bitterer laufen können.

TuS Makkabi spielt damit erstmals im DFB-Pokal

Als sich Noack vergewisserte, schallten bereits „Makkabi, Makkabi“-Rufe durch das gut gefüllte Mommsenstadion im Berliner Südwesten. Der deutsch-jüdische Verein aus der Oberliga legte mit der letzten Aktion eines für lange Zeit ausgeglichenen Endspiels sogar noch das 3:1 nach (120.+5) und sicherte sich so die erstmalige Teilnahme am DFB-Pokal.

Makkabi feierte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im August winkt das ganz große Los, wenn vielleicht ein Bundesligist der Gegner in der ersten Runde wird. Sparta trauerte hingegen. „Uns hat am Ende das Glück gefehlt“, bedauerte Lichtenbergs Trainer Dragan Kostic.

Zahlreiche Zuschauer verpassen den Führungstreffer

Dass das Finale im Berliner Pokal schon mit einem Paukenschlag begann, konnten viele Zuschauer zunächst nur erhören. Als Schiedsrichter Kai Kaltwaßer auf den Elfmeterpunkt zeigte, strömte ein Großteil der Beobachter noch zu den Plätzen. Grund war die, gelinde gesagt, verbesserungswürdige Einlasssituation.

Der Andrang im Endspiel der Underdogs war groß. TuS Makkabi gegen Sparta Lichtenberg – gemessen an Amateurverhältnissen lockte das ungewohnte Außenseiterduell die Massen. Auch Bürgermeister Kai Wegner ließ sich das Sensationsfinale nicht entgehen. 4673 Menschen kamen insgesamt und sahen, sofern sie früh genug mit dem Anstellen begonnen hatten, einen furiosen Start.

Makkabi gleicht aus, Sparta bleibt standhaft

Sparta, in der kommenden Saison ebenso Fünftligist wie Makkabi, ließ sich die früh gewährte Strafstoßchance nicht nehmen: Daniel Hänsch verwandelte schon in der 13. Spielminute halbhoch und wuchtig aus elf Metern. Zuvor war sein durchstartender Teamkollege Lukas Rehbein durch eine Schulterberührung zu Fall gebracht worden. Makkabi schüttelte den Schock aber recht schnell aus den Kleidern.

So verbuchte man schon vor dem Halbzeitpfiff einige gute Ausgleichsmöglichkeiten, das verdiente 1:1 fiel aber erst kurz nach dem Seitenwechsel: Tim Häußler, der anfangs noch den Elfmeter gegen sein Team verschuldete, rehabilitierte sich mit einem präzisen Linksschuss ins Eck (51.).

Hermann Gerland schickt Glückwünsche an Makkabi-Trainer

Und Sparta? Hätte nach diesem Tiefschlag in sich zusammensacken können, die Mannschaft von Coach Dragan Kostic bewies aber gerade in jener Drucksituation Stress-Resilienz. Bis tief in die Nachspielzeit gestaltete sie das Spiel offen, ehe der erwähnte Freistoß von Can Sakar erst an die Torumrandung klatschte und anschließend Noacks Rücken für die ultimative Pointe fand.

Nach dem 3:1 von Kiyan Soltanpour wurde das Spiel dann gar nicht erst wieder angepfiffen. Was folgte, war grenzenloser Jubel in Dunkelblau. Makkabi-Coach Wolfgang Sandhowe hofft nun, im DFB-Pokal auf Hertha BSC zu treffen. „Weil mein alter Kumpel Hermann Gerland ja nicht mehr bei Bayern ist“, schmunzelte er nach Abpfiff: „Gratuliert hat er aber schon.“

