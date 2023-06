Lionel Messi absolviert am Wochenende letztes Spiel für PSG

Paris. Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi wird Paris Saint-Germain verlassen. PSG-Trainer Christoph Galtier sprach am Donnerstag von Messis „letztem Spiel im Parc des Princes“. PSG trifft am Samstag im letzten Match der Saison in der französischen Ligue 1 auf Clermont Foot Auvergne 63. „Ich hatte das Privileg, den besten Spieler in der Fußballgeschichte zu trainieren“, würdigte Galtier Messi. Er wünsche sich, dass der Weltmeister auf bestmögliche Art im Stadion empfangen werde. Der 35-Jährige sei in diesem Jahr immer verfügbar und ein wichtiger Teil des Teams gewesen. Er habe immer im Dienst des Teams und des Spiels gestanden. (dpa)