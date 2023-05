Han und Mittelham erreichen Achtelfinale

Die Weltranglisten-Neunte Ying Han und Mannschafts-Europameisterin Nina Mittelham haben als erste Deutsche das Achtelfinale der Tischtennis-WM in Südafrika erreicht.

Die 40 Jahre alte Han (KTS Tarnobrzeg) besiegte am Mittwochabend die Rumänin Andreea Dragoman in 4:0 Sätzen. Die 26 Jahre alte Mittelham (TTC Berlin Eastside) schlug Li Yu Jhun aus Taiwan ebenfalls ohne Satzverlust. Mindestens für Mittelham wird es in der Runde der besten 16 nun aber deutlich schwerer: Dort trifft sie auf die Weltranglisten-Zweite und Grand-Smash-Finalistin Wang Manyu aus China.