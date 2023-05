Judo-WM Erste deutsche Medaille in Doha: Silber für Scoccimarro

Bei der WM in Doha holte Giovanna Scoccimarro aus Deutschland Silber.

Giovanna Scoccimarro hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) bei der Weltmeisterschaft in Katar die erste Medaille beschert. Die 25-Jährige holte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm am Donnerstag Silber.